'Out of Sight' e 'TerraScape' ficam grátis na Epic Games Store; veja como baixar

A Epic Games Store renovou nesta quinta-feira, 8, sua seleção semanal de jogos gratuitos. A partir das 12h, no horário de Brasília, os usuários podem resgatar "Out of Sight" e "TerraScape" sem custo.

A oferta fica disponível até quinta-feira, 15, no mesmo horário. Os dois jogos estão, atualmente, por R$ 44,99 cada.

'Out of Sight' aposta no terror

Desenvolvido pela The Gang Studio, "Out of Sight" é um jogo de terror atmosférico que combina exploração, resolução de quebra-cabeças e suspense.

A experiência utiliza perspectivas em primeira e segunda pessoa para construir a ambientação. O jogo acompanha Sophie, uma garota cega que utiliza os olhos de seu ursinho de pelúcia para enxergar o ambiente e tentar escapar de uma mansão onde está presa.

O jogo é feito para apenas um player e conta com suporte para português do Brasil.

Entre os requisitos mínimos estão Windows 10, 8 GB de memória RAM, uma GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 470 e 5 GB de espaço disponível no armazenamento.

'TerraScape' mistura construção e estratégia

Já "TerraScape", desenvolvido pela Bitfall Studios, segue uma proposta bem diferente. O jogo combina quebra-cabeça e construção de cidades em ilhas flutuantes.

A mecânica envolve a criação e expansão de vilas a partir de mapas gerados aleatoriamente. O título também conta com desafios semanais e diferentes modos de jogo, incluindo opções para um jogador e multiplayer.

"TerraScape" oferece suporte ao português do Brasil e possui versões para Windows e macOS. Os requisitos mínimos pedem Windows 10, 4 GB de RAM, uma GeForce GTX 1060 e 2 GB de armazenamento.

Como resgatar os jogos?

O resgate pode ser feito pela página de jogos grátis da Epic Games Store. Depois de adicionados à conta durante o período promocional, os títulos permanecem vinculados à biblioteca do usuário.

Passo a passo