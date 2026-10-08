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'Out of Sight' e 'TerraScape' ficam grátis na Epic Games Store; veja como baixar

Os dois jogos podem ser resgatados gratuitamente entre 8 e 15 de outubro; cada título custa R$ 44,99 fora da promoção

Epic Games Store: nova rodada semanal da loja inclui um jogo de terror e um título de construção e quebra-cabeça (SOPA Images/Getty Images)

Epic Games Store: nova rodada semanal da loja inclui um jogo de terror e um título de construção e quebra-cabeça (SOPA Images/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11h25.

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A Epic Games Store renovou nesta quinta-feira, 8, sua seleção semanal de jogos gratuitos. A partir das 12h, no horário de Brasília, os usuários podem resgatar "Out of Sight" e "TerraScape" sem custo.

A oferta fica disponível até quinta-feira, 15, no mesmo horário. Os dois jogos estão, atualmente, por R$ 44,99 cada.

'Out of Sight' aposta no terror

Desenvolvido pela The Gang Studio, "Out of Sight" é um jogo de terror atmosférico que combina exploração, resolução de quebra-cabeças e suspense.

A experiência utiliza perspectivas em primeira e segunda pessoa para construir a ambientação. O jogo acompanha Sophie, uma garota cega que utiliza os olhos de seu ursinho de pelúcia para enxergar o ambiente e tentar escapar de uma mansão onde está presa.

O jogo é feito para apenas um player e conta com suporte para português do Brasil.

Entre os requisitos mínimos estão Windows 10, 8 GB de memória RAM, uma GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 470 e 5 GB de espaço disponível no armazenamento.

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'TerraScape' mistura construção e estratégia

"TerraScape", desenvolvido pela Bitfall Studios, segue uma proposta bem diferente. O jogo combina quebra-cabeça e construção de cidades em ilhas flutuantes.

A mecânica envolve a criação e expansão de vilas a partir de mapas gerados aleatoriamente. O título também conta com desafios semanais e diferentes modos de jogo, incluindo opções para um jogador e multiplayer.

"TerraScape" oferece suporte ao português do Brasil e possui versões para Windows e macOS. Os requisitos mínimos pedem Windows 10, 4 GB de RAM, uma GeForce GTX 1060 e 2 GB de armazenamento.

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Como resgatar os jogos?

O resgate pode ser feito pela página de jogos grátis da Epic Games Store. Depois de adicionados à conta durante o período promocional, os títulos permanecem vinculados à biblioteca do usuário.

Passo a passo

  1. Acesse a página de jogos grátis da Epic Games Store;
  2. Faça login na sua conta da Epic Games;
  3. Escolha "Out of Sight" ou "TerraScape" na seção de jogos gratuitos;
  4. Clique em "Obter";
  5. Confira o pedido e finalize o resgate;
  6. O jogo será adicionado à sua biblioteca;
  7. Para jogar, abra o Epic Games Launcher, acesse sua biblioteca e faça o download do título.
Acompanhe tudo sobre:Epic GamesGamesJogos

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