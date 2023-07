Ex-presidente José Sarney, de 93 anos, é internado após sofrer uma queda em casa

O ex-presidente José Sarney, de 93 anos, sofreu no domingo, 16, uma queda em casa depois de um tropeço e foi internado em uma unidade hospitalar do Maranhão. A informação foi divulgada pela filha do político, a ex-governadora maranhense Roseana Sarney, em um vídeo no Instagram. Na publicação, ela informa que o pai passa bem.

"Levamos um susto muito grande. Meu pai tropeçou e caiu. Nós o levamos para um hospital, mas graças a Deus, os exames já concluíram e ele tá muito bem. Se deus quiser, vai ficar bom logo, logo", disse a filha.

Quem é José Sarney?

Nascido na cidade de Pinheiro, no interior do Maranhão, Sarney começou na vida pública há mais de 50 anos como suplente de deputado federal pelo PSD, entre 1956 e 1957. Desde então, teve uma extensa trajetória política, elegendo-se governador e senador pelo Maranhão, durante a ditadura militar. A influência no meio o lançou como vice-presidente da República na chapa de Tancredo Neves, do então PMDB. No entanto, após a morte de Tancredo, Sarney foi nomeado presidente da República, o primeiro da redemocratização, em 1985.