Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje, domingo, 10; veja horário

O Palmeiras visita o Fortaleza neste domingo, 10, às 18h, no Estádio do Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão Série A.

O líder Palmeiras volta a campo contra o Fortaleza depois de golear o Cerro Porteño na Libertadores. O Verdão perdeu para o Athletico-PR na última rodada do Brasileirão e precisa vencer para manter a distância sobre o segundo colocado.

Já para o Fortaleza só a vitória interessa. O time foi eliminado da Libertadores na última quinta-feira e está na última colocação do Brasileirão. Para que a recuperação não seja tarde demais, vencer em casa é essencial, mesmo contra o líder da competição.

O histórico recente entre as equipes mostra equilíbrio. Nos últimos seis jogos, foram três vitórias do Fortaleza e três do Palmeiras. No Brasileirão do ano passado, o Leão do Pici venceu os dois jogos entre as equipes.

Provável escalação do Palmeiras contra o Fortaleza

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras

O jogo deste domingo às 18h entre Fortaleza x Palmeiras terá transmissão ao vivo no Premiere.

