Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x São Paulo hoje, domingo, 10; veja horário

O São Paulo visita o Atlético-MG neste domingo, 10, às 18h, no Estádio do Mineirão, em Minas Gerais. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão Série A.

Terceiro colocado com três pontos a menos que o Palmeiras, o Galo quer os três pontos para seguir na caça ao líder. O time vem de três vitórias no Campeonato Brasileiro e de classificação na Libertadores.

Já o Tricolor Paulista precisa vencer fora de casa para seguir próximo da zona de classificação da próxima Libertadores.

Nos últimos seis jogos entre as equipes foram duas vitórias do São Paulo, duas vitórias do Atlético-MG e dois empates.

Provável escalação do São Paulo contra o Atlético-MG

Escalação do São Paulo:

Provável escalação do Atlético-MG contra o São Paulo

Escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso e Arana; Allan e Otávio; Nacho, Zaracho (Rubens) e Vargas; Hulk

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Atlético-MG x São Paulo

O jogo deste domingo às 18h entre Atlético-MG x São Paulo terá transmissão ao vivo no Premiere

