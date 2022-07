Libertadores: saiba qual é a premiação dos times classificados para as quartas de final

Os jogos desta semana reservaram muita emoção com a definição dos times classificados para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Além da vaga nas quartas de final, os oito times recebem uma bolada.

Neste ano, a Conmebol aumentou os valores de premiação para os clubes que disputam a Libertadores. O campeão, além da taça, vai embolsar mais de US$ 23 milhões, cerca de R$ 124 milhões.

Enquanto a final não chega, os oitos clubes que avançaram de fase irão receber da confederação US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 8,1 milhões. Esses valores se somam a US$ 3 milhões de dólares, R$ 16,16 milhões, da fase de grupos e mais US$ 1,05 milhão, R$ 5,66 milhões. No total, os times que avançaram para as quartas já embolsaram R$ 29,9 milhões.

Que dia começa as quartas de final da Libertadores

Os jogos das quartas de final da Libertadores serão nas semanas de 2 de agosto a 11 de agosto. Os times brasileiros terão até seis rodadas do Brasileirão até chegar o dia de entrar em campo pela fase decisiva da competição.

