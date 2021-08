Ross e Rachel: atores de "Friends" estão juntos, diz revista

Se Rachel e Ross estavam ou não dando um tempo, nós nunca saberemos. Mas o casal do seriado engatou um romance na vida real agora, 25 anos após o início da série Friends. De acordo com a revista britânica Closer, Jennifer Aniston e David Schwimmer estão juntos. A reaproximação aconteceu durante a gravação do episódio especial do sitcom, que reuniu todo o elenco e foi ao ar em julho deste ano.

Durante o episódio, gravado 17 anos após o fim da exibição de Friends, ambos os atores admitem que tinham certa química e que desencontros eventuais nas respectivas vidas amorosas de cada um impediram que o romance acontecesse naquela época. Agora, fazendo uso do ditado "antes tarde do que nunca", parece que os atores conseguiram, finalmente, se encontrar.

Segundo a revista britânica Closer, a gravação do especial despertou sentimentos para ambos, que perceberam que a química "ainda estava lá". Depois de trocar mensagens por algum tempo, David e Jennifer finalmente se encontraram e estão curtindo momentos juntos na casa dela, em Los Angeles.

Jennifer Aniston e as vacinas

Jennifer Aniston afirmou nesta semana que cortou relações com amigos e conhecidos que são "antivacina" ou que não revelam se foram vacinadas ou não. A atriz acrescentou que chegou a perder pessoas do seu círculo após ser questionada sobre o assunto nas redes sociais.

"Porque se você tiver a variante, ainda pode passar para mim. Posso ficar ligeiramente doente, mas não serei internada em um hospital e/ou morrerei. MAS POSSO passar a outra pessoa que não tenha se vacinado e cuja saúde está comprometida [ou tem uma condição anterior existente] — e, portanto, eu colocaria essas vidas em risco", escreveu Aniston.

O sucesso de Friends

A série que uniu os atores estreou em 1994 foi um sucesso de público durante todo o tempo em que foi exibida — e conquista fãs até hoje. Em números, cada ator recebia cerca de 22.000 dólares por temporada, no início da exibição. O valor saltou para US$ 1 milhão nas últimas temporadas.

Até hoje, a série ainda movimenta cifras milionárias: segundo informações do Estadão, a Netflix apostou suas fichas no seriado em 2014 ao ponto de investir 118 milhões de dólares para ter o direito de manter o sitcom no catálogo. Em 2018, a empresa teve que aportar mais 100 milhões de dólares por esse mesmo motivo.