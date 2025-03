Americanos já calculam aumento no preço de carros com tarifas para México e Canadá a partir de terça

As tarifas de 25% impostas pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump sobre o Canadá e o México entrarão em vigor na próxima terça-feira, 4. O impacto será sentido tanto na produção quanto no preço dos veículos. De acordo com estimativas, os carros novos terão um aumento médio de US$ 3 mil .

O mercado automotivo dos EUA depende fortemente de importações, já que não há nenhum carro 100% produzido no país. Segundo a CNN, a indústria automobilística da América do Norte opera há décadas como um mercado único , com livre circulação de peças e veículos entre os três países.

Como as tarifas afetam os preços?

Atualmente, peças feitas no Canadá e no México são consideradas como se fossem de um único país dentro do bloco, mas nenhum carro vendido nos EUA possui mais de 75% dos componentes classificados como americanos.

Com as novas tarifas, os custos subirão não apenas para os veículos importados, mas também para os fabricados nos EUA, já que dependem de peças vindas dos vizinhos. O aumento de custos deverá ser rapidamente repassado aos consumidores.

Um levantamento da consultoria AlixPartners aponta que as tarifas afetarão quase 25% dos 16 milhões de veículos vendidos anualmente nos EUA, além do mercado de peças, que movimentou US$ 225 bilhões em 2024 .

Estoques limitados e alta nos preços

As concessionárias americanas possuem estoques para aproximadamente dois meses, segundo a CNN. No entanto, os preços devem subir mesmo para os veículos fabricados antes das novas tarifas , pois os revendedores tentarão preservar os estoques e ajustar os valores antecipadamente.

Em dezembro, o preço médio de um carro novo nos EUA atingiu US$ 49.327, com queda de US$ 1.200 em janeiro. Com a nova política tarifária, esse valor deve ultrapassar US$ 50 mil ainda neste mês, período de maior demanda devido às restituições de impostos.

Impactos para as montadoras

As montadoras devem reduzir a produção quase que imediatamente após a implementação das tarifas, segundo Michael Robinet, vice-presidente de estratégia de previsão da S&P Global Mobility. Caso mantenham os mesmos níveis de produção, podem enfrentar acúmulo de veículos nos pátios, enquanto os consumidores aguardam uma possível suspensão das tarifas.

Para mitigar os impactos, as fabricantes estão estocando peças e veículos importados do Canadá e do México. No entanto, essa estratégia terá efeitos limitados no curto prazo. A longo prazo, a redução da produção pode levar a um aumento ainda mais rápido nos preços.

Risco de demissões e crise no setor

O custo de produção dos veículos na América do Norte pode subir entre US$ 3.500 e US$ 12 mil, segundo estimativas do Anderson Economic Group. Isso pode tornar modelos mais baratos inviáveis, levando a cortes na produção e no emprego na indústria.

A curto prazo, as montadoras podem precisar reduzir turnos e realizar demissões temporárias. Hoje, o setor automotivo dos EUA emprega cerca de 1 milhão de pessoas, sendo 300 mil apenas nas fábricas de montagem .

Na contramão da medida, canadenses já iniciaram uma campanha de boicote a produtos americanos. Com a hashtag "Compre Canadá, adeus América", consumidores do país vizinho têm evitado bens fabricados nos EUA em protesto contra as tarifas impostas por Trump.