Família Obama tem sucesso com thriller apocalíptico na Netflix

O ex-presidente Barack Obama e a primeira-dama Michelle Obama têm seu primeiro filme de sucesso com O Mundo Depois de Nós, um thriller apocalíptico lançado na Netflix em 8 de dezembro.

O filme de mais de duas horas que conta sobre o que acontece quando a eletricidade acaba misteriosamente nos Estados Unidos, é o número 1 da Netflix no mundo e está na primeira posição em 85 países, de acordo com a FlixPatrol, que rastreia a visualização em serviços de streaming.

A pesquisadora de mercado Samba TV estimou que 2,6 milhões de lares americanos assistiram O Mundo Depois de Nós nos primeiros dois dias de lançamento, 73% a mais que O Assassino, outra grande produção da Netflix do mês passado.

Co-produzido pela Higher Ground Productions, da família Obama, o filme é estrelado por Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke. Também foi dirigido e coproduzido por Sam Esmail, conhecido pela série de TV Mr. Robot.

A família Obama fundou a Higher Ground em 2018 “para contar histórias poderosas que entretêm, informam e inspiram – ao mesmo tempo que elevam vozes novas e diversas na indústria do entretenimento”, de acordo com o site da empresa.

Eles tiveram vários graus de sucesso. O filme Indústria Americana, de 2019, ganhou o Oscar de melhor documentário; e podcasts como Renegades: Nascidos nos USA, que apresenta uma conversa entre o ex-presidente e o ícone da música Bruce Springsteen, também foram aclamados.

O Mundo Depois de Nós também chamou a atenção de Elon Musk devido a uma cena que conta com Teslas com direção autônoma em um engavetamento de vários carros. Musk respondeu à postagem da cena da Netflix no X, sua plataforma social, dizendo: “Teslas podem ser carregados a partir de painéis solares, mesmo que o mundo se torne totalmente Mad Max e não haja mais gasolina!”