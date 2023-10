Lançamentos Netflix, HBO Max, Disney+ e Prime Video: o que chega aos streamings em outubro

O mês mais assustador do ano chegou: outubro está entre nós e, com ele, chega a temporada de filmes e séries de Halloween (Dia das Bruxas). Isso além, é claro, dos já tradicionais lançamentos dos streamings.

A Netflix contará com novas temporadas de "Lupin", "Elite" e com a estreia do filme "O Lado Bom de Ser Traída", assim como os especiais de Halloween "Conferência Mortal", "Irmã Morte" e o documentário "Diabo no Tribunal".

A HBO Max, por outro lado, traz a nova temporada de “Rick and Morty“ e os filmes “A Freira 2” e “MIB Homens de Preto 2 e 3". Já a Prime Video começa o mês de outubro com "A Menina Que Matou os Pais", sobre a história de Suzane Richthofen, e também terá "A Freira 2" no catálogo da loja, ao lado de "Besouro Azul", da DC.

Na Disney+, destaque para a estreia da segunda temporada de "Loki" e para os especiais do Dia das Bruxas com "Mansão Mal-Assombrada" e as séries "Goosebumps" e "Lobisomem na Noite em Cores". Outubro também terá o episódio final da série "Ahsoka".

Veja os principais lançamentos do streaming em outubro

Netflix

Lupin: Parte 3 | 5/10/2023

True Blood: Temporada 1 | 11/10/2023

Virei Vampira | 17/10/2023

Elite: Temporada 7 | 20/10/2023

Mate-me, se Puder | 6/10/2023

Conferência Mortal | 13/10/2023

Corpos | 19/10/2023

Irmã Morte | 27/10/2023

O Lado Bom de Ser Traída | 25/10/2023

HBO Max

Rick and Morty - Temporada 7 | 15/10/2023

Doom Patrol - Temporada 4| 23/10/2023

A Freira 2| 27/10/2023

Twister Metal | 1/10/2023

Prime Video

Morbius | 2/10/2023

Dexter - Todas as temporadas | 2/10/2023

Besouro Azul | 3/10/2023

Dezesseis facadas | 16/10/2023

O Livro do Amor | 16/10/2023

Arquivo X - todas as temporadas | 9/10/2023

Ursinho Pooh: Sangue e Mel | 13/10/2023

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa | 22/10/2023

A Menina Que Matou os Pais – A Confissão | 27/10/2023

Disney+

Ahsoka - episódio final | 3/10/2023

Mansão Mal-Assombrada | 4/10/2023

Loki - Temporada 2 | 5/10/2023