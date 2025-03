O que Walt Disney tem a ver com a criação de um aplicativo de relacionamento

Whitney Wolfe Herd, fundadora do Bumble e uma das figuras mais conhecidas do mundo da tecnologia, revelou recentemente uma inspiração curiosa por trás de sua trajetória empreendedora.

Diferente dos chamados "Disney adults", fãs fervorosos de filmes e personagens do estúdio, Wolfe Herd cresceu fascinada não pelas princesas ou castelos, mas pelo próprio Walt Disney — o homem por trás do império.

Em entrevista ao podcast “Jamie Kern Lima Show”, Wolfe Herd relembrou como se encantou desde cedo com a capacidade de Disney de transformar ideias em realidades concretas. “Eu fiquei completamente hipnotizada com a capacidade da mente humana e com alguém que realmente executa uma visão” , disse.

Ainda adolescente, a admiração foi tão longe que ela passou a copiar a caligrafia de Walt.

Segundo Wolfe Herd, existem cerca de mil cadernos preenchidos com o mesmo “W” estilizado que Disney usava para assinar seu nome — e que hoje aparece no logo da empresa . Seu próprio nome, Whitney Wolfe, era escrito à mão inspirando-se nesse modelo, inclusive em assinaturas escolares e no livro de formatura.

Whitney Wolfe Herd, fundadora do Bumble (Marla Aufmuth / Colaborador/Getty Images)

De fã a fundadora: o impacto do exemplo de Disney em sua carreira

Aos 35 anos e prestes a reassumir o cargo de CEO do Bumble, Wolfe Herd reconhece que seu olhar para Disney evoluiu.

Se na juventude o encantamento estava no lado visionário do animador, hoje ela enxerga paralelos entre suas jornadas. Assim como Walt Disney criou personagens e experiências que marcaram gerações, ela acredita que suas plataformas contribuíram para transformar a vida amorosa de milhões de pessoas .

Whitney foi cofundadora do Tinder antes de fundar o Bumble, aplicativo que se destacou por inverter a lógica tradicional dos encontros digitais: nas conexões heterossexuais, apenas mulheres podem iniciar a conversa. A proposta rendeu destaque global e abriu espaço para debates sobre empoderamento feminino na tecnologia.

“Inspiração e mentores importam. Ver coisas ao nosso redor que nos inspiram importa”, reforçou. Wolfe Herd afirma que sua missão sempre foi “usar a tecnologia para o bem” — e que, nesse sentido, sua trajetória dialoga com o de Disney, que sonhou mundos e entregou histórias que moldaram o imaginário coletivo.