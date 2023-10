O que entra na Netflix esta semana? Veja os filmes e as séries

A Netflix divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em novembro. O mês é um dos mais cheios de produções, com novas produções brasileiras e filmes que devem chacoalhar as redes do Emmy de 2024.

Entre os principais destaques desta semana está a série "Toda Luz que Não Podemos Ver: Minissérie", os filmes "As Ladras", "Retratos Fantasmas" e "NYAD" e o documentário "Sly", sobre a história de Sylvester Stallone.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix na 1ª semana de novembro de 2023

Séries que entram essa semana na Netflix

Toda Luz que Não Podemos Ver: Minissérie |2/11/2023

Uma Dose Diária de Sol |3/11/2023

Sunset - Milha de Ouro: Temporada 7 |3/11/2023

Famoso Alfaiate: Temporada 3 |3/11/2023

Filmes que entram essa semana na Netflix

As Ladras |1/11/2023

Retratos Fantasmas | 02/11/2023

NYAD |3/11/2023

Documentários que entram essa semana na Netflix

Higuita: El camino del Escorpión |2/11/2023

Sly |3/11/2023

Animes que entram essa semana na Netflix