Quem sai do BBB amanhã? Enquetes indicam saída de Giovanna

O décimo oitavo Paredão do BBB 24 acontece neste domingo, 07, e o compilado de pesquisas online Votalhada indica que Giovanna deve ser a eliminada da vez. Ela está no Paredão contra Alane e Davi. Na reta final do 'Big Brother Brasil', com o modo turbo ligado, os Gnomos estão sendo tirados um a um. Pitel, Fernanda, MC Bin Laden e agora Giovanna, sobrando apenas Lucas Buda de "adversário do Fadas" na casa. Por que Giovanna vai sair do BBB? De pé quebrado por ao menos cinco semanas do jogo, Giovanna ficou conhecida como "a planta" da edição. Ela se escondeu atrás de Raquele e Michel, seu grupo do "Puxadinho", por boa parte do jogo, e só começou a se mostrar mais quando tirou a bota. Giovanna principalmente passou a enfrentar Davi nos embates com Leidy Elin e Yasmin e sempre se mostrou contra o baiano. Além do mais, ela faz parte do Quarto Gnomo, e a dinâmica de jogo está clara: se você não é aliado de Davi ou está dentro do Fadas, sua vaga na final não existe.

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas na manhã deste sábado, 06:

Quem deve sair do BBB 24?

Sites: Alane 29,62% x Davi 7,41% x Giovanna 62,97%



Twitter: Alane 42,80% x Davi 6,78% x Giovanna 50,43%

YouTube: Alane 14,89% x Davi 5,41% x Giovanna 79,70%

Telegram: Alane 35,80% x Davi 14,40% x Giovanna 49,80%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Alane 26,89% x Davi 6,62% x Giovanna 66,49%

Como votar no Paredão do BBB?

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do Paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Escolha entre Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo); Clique em quem você gostaria que continuasse no programa; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow pedirá as informações de login; Um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

Como funciona a votação do BBB 24?

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No inédito “voto único”, quem desejar participar informa o CPF e só pode votar uma vez. Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no Gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

Quando é o Paredão do BBB?

O resultado do décimo oitavo Paredão da temporada será neste domingo, 07.