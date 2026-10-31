Merck chega a 76% de circularidade e amplia presença feminina na liderança no Brasil

RESUMO ＋ A Merck, companhia das áreas farmacêutica e de soluções para pesquisa científica, informou em outubro que alcançou 76% de circularidade no Brasil e 42% de mulheres na liderança sênior, segundo o Relatório de Sustentabilidade 2026. Em 2025, as divisões Life Science e Healthcare zeraram o envio de resíduos a aterros. Ao fim do ano, 63% das metas da estratégia até 2030 haviam sido alcançadas.

A Merck alcançou um índice de circularidade de 76% em suas operações brasileiras, ante 57% em 2023, e chegou a 42% de participação feminina nos cargos de liderança sênior. Os números fazem parte do Relatório de Sustentabilidade 2026, divulgado pela companhia em outubro, que reúne indicadores ambientais, sociais e de governança de sua atuação no país.

O documento também aponta a compensação ambiental de 86 toneladas de plástico por meio de uma parceria de logística reversa com a eureciclo. Desde o início da colaboração, o volume acumulado chega a 198,1 toneladas.

O índice de circularidade, que registrou um avanço de 19 pontos percentuais em relação a 2023, considera a redução de desperdícios e a reinserção de materiais no ciclo produtivo por meio da reciclagem, em substituição ao descarte de resíduos.

Os resultados integram a estratégia de sustentabilidade lançada pela Merck no Brasil em 2025, com horizonte até 2030. O plano está dividido em três frentes: progresso humano, parcerias para a sustentabilidade dos negócios e redução da pegada ecológica. Segundo a companhia, 63% das metas previstas na estratégia haviam sido alcançadas até o encerramento do ano passado.

“A sustentabilidade está cada vez mais integrada à forma como fazemos negócios. Para nós, isso significa tomar decisões que conciliem crescimento, inovação e geração de valor com responsabilidade ambiental e social”, afirma María Sol Quibel, gerente-geral e diretora executiva da Merck Brasil.

Redução de resíduos e tecnologia desenvolvida no Brasil

Parte dos resultados ambientais está concentrada na divisão de Life Science, voltada a soluções para pesquisa e desenvolvimento científico.

Em 2025, a unidade zerou o envio de resíduos a aterros sanitários e evitou a geração de 232,5 toneladas de materiais em suas atividades diárias, por meio de processos de logística reversa.

Uma das práticas adotadas envolve a reutilização de embalagens de fornecedores. Caixas de papelão, por exemplo, são recolhidas pela Merck e devolvidas às empresas de origem para que sejam utilizadas novamente.

Além das mudanças na gestão de resíduos, a companhia desenvolveu no Brasil uma tecnologia digital voltada à identificação de resíduos industriais e subprodutos que podem ser reaproveitados em outras etapas produtivas.

A solução, criada pela divisão de Life Science, deu origem a uma patente licenciada globalmente. A proposta é identificar oportunidades para transformar materiais que seriam descartados em recursos, reduzindo desperdícios e ampliando a eficiência dos processos industriais.

A iniciativa conecta a agenda ambiental à área de inovação da empresa, que também ampliou suas parcerias com instituições de pesquisa.

Em 2026, a Merck lançou, em colaboração com a Coppe/UFRJ, o Biotech Hub, apresentado como o primeiro hub de bioimpressão 3D. A tecnologia permite produzir estruturas biológicas artificiais com aplicações potenciais na pesquisa biomédica, na saúde humana e animal e na indústria de alimentos.

Outra iniciativa foi o lançamento global de um portfólio de solventes de base biológica para cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), técnica utilizada em laboratórios para separar, identificar e analisar componentes de misturas.

Produzidos a partir de matérias-primas renováveis, os solventes apresentam, segundo a Merck, emissões de CO₂ equivalente 25,9% menores do que as versões convencionais derivadas de combustíveis fósseis. Os produtos estão disponíveis no mercado brasileiro.

Operação farmacêutica combina expansão produtiva e gestão de resíduos

Na divisão de Healthcare, dedicada à área farmacêutica, a estratégia reúne investimentos industriais, redução de resíduos e iniciativas de acesso à saúde.

Em 2025, a unidade também registrou zero envio de resíduos a aterros sanitários. Foram recicladas mais de 1,2 tonelada de materiais, enquanto outras 146 toneladas deixaram de ser geradas nos processos produtivos.

No mesmo período, o medicamento da Merck destinado ao tratamento do diabetes atingiu 139 milhões de unidades vendidas, volume que, segundo a empresa, o colocou na liderança do mercado brasileiro em quantidade comercializada.

A demanda pelo tratamento faz parte do contexto de modernização da operação industrial da companhia no Rio de Janeiro, que completou 50 anos em 2025.

A Merck está investindo em duas novas linhas de embalagem para ampliar a capacidade de produção de medicamentos destinados ao diabetes tipo 2 e ao pré-diabetes. O início das operações está previsto para 2026 e 2027.

A expansão da capacidade industrial ocorre em paralelo às iniciativas ambientais relatadas pela companhia, que busca reduzir a geração e o descarte de resíduos em suas unidades.

Acesso à saúde entra na estratégia de sustentabilidade

O relatório também apresenta iniciativas voltadas à prevenção de doenças e à ampliação do acesso a tratamentos.

Em 2025, a Merck lançou a campanha “Antes que Vire”, em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes e com apoio da ADJ Diabetes Brasil, para conscientizar a população sobre o pré-diabetes.

Segundo os dados da empresa, a iniciativa alcançou mais de 43 milhões de pessoas, recebeu 908 mil visitas em seu site e aplicou mais de 47 mil testes de risco. Desse público, 1.276 pessoas chegaram a realizar exames de glicose ou hemoglobina glicada, utilizados para avaliar os níveis de açúcar no sangue.

Em 2026, a campanha foi ampliada com um videocast apresentado pelo médico Drauzio Varella e uma parceria com a rede de Farmácias Pague Menos para oferecer um milhão de testes glicêmicos gratuitos.

Outra frente envolve a produção nacional de medicamentos. A Merck firmou uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Nortec Química para a transferência de tecnologia da cladribina oral, utilizada no tratamento da esclerose múltipla e atualmente oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A companhia também incorporou novas ferramentas de acompanhamento ao tratamento com Saizen, incluindo um dispositivo de aplicação que registra doses, um programa de orientação às famílias e uma plataforma digital para conectar pacientes, cuidadores e profissionais de saúde.

Diversidade e inovação na estratégia até 2030

Além dos indicadores ambientais, a participação de mulheres em 42% da liderança sênior aparece entre os principais resultados de diversidade apresentados pela Merck.

Na frente de inovação, a empresa também realizou, em 2025, a segunda edição do Merck Innovation Award, iniciativa que reconheceu uma startup com um projeto de desenvolvimento de vacinas baseadas em RNA mensageiro (mRNA), tecnologia que utiliza instruções genéticas para estimular a produção de proteínas e respostas imunológicas.

As iniciativas ambientais, industriais e científicas compõem a estratégia brasileira da Merck até 2030. O relatório registra que 63% das metas foram atingidas ao fim de 2025, enquanto investimentos previstos para 2026 e 2027, como a entrada em operação das novas linhas de embalagem no Rio de Janeiro, ainda fazem parte da agenda de execução da companhia.