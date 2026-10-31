Binance diz ter coberto 90% das perdas após ataque hacker de US$ 6,3 bilhões

A Binance anunciou neste sábado, 31, que conseguiu repor 90% dos ativos roubados em um ataque hacker de US$ 6,3 bilhões. A corretora de criptomoedas informou que utilizou recursos próprios para cobrir os valores desviados.

Os 10% restantes correspondem a tokens com menor liquidez, cuja reposição pode exigir mais tempo.

O ataque, atribuído por analistas à Coreia do Norte, pode ter sido o maior roubo de criptomoedas já registrado. Até então, o maior caso conhecido envolvia US$ 1,5 bilhão retirado da plataforma Bybit, em fevereiro de 2025.

Apesar da reposição anunciada, os saques na Binance permanecem suspensos enquanto a empresa trabalha para restaurar seus sistemas.

Como a Binance conseguiu repor os ativos roubados?

Segundo o co-CEO da Binance, Richard Teng, a corretora reservou mais de US$ 6,34 bilhões de seu próprio patrimônio para cobrir os ativos afetados. Desse montante, US$ 5 bilhões já estavam alocados nos mesmos tipos de tokens roubados, incluindo bitcoin, ethereum, BNB, USDC e USDT.

A informação foi divulgada pelo executivo em um vídeo publicado nas redes sociais na última sexta-feira, 30.

A empresa também informou ter congelado inicialmente US$ 2,54 bilhões após identificar o ataque, na quinta-feira, 29. Posteriormente, o valor bloqueado chegou a US$ 3 bilhões.

Parte dos ativos desviados foi congelada com a participação de emissores de stablecoins, como Tether, Circle e World Liberty Financial.

Como aconteceu o ataque hacker à Binance?

Uma investigação preliminar apontou que os invasores podem ter acessado os sistemas da Binance por meio do computador de um engenheiro de DevOps.

Segundo a corretora, o comprometimento do laptop teria permitido o acesso a um contêiner de serviço utilizado pela companhia. A partir desse ambiente, os invasores teriam executado transações de saque sem autorização.

A Binance informou que sua equipe de segurança está reconstruindo o percurso do ataque para identificar como os sistemas foram comprometidos. Posteriormente, a empresa afirmou ter identificado outros possíveis pontos de invasão.

Até o momento do comunicado, a corretora declarou não ter encontrado evidências de vazamento de chaves privadas de carteiras digitais.

Quando os saques da Binance serão liberados?

A Binance informou que trabalha para restabelecer os serviços em aproximadamente 34 horas, prazo que aponta para a madrugada de domingo, 1º, por volta das 3h, no horário de Brasília.

A previsão, no entanto, não representa uma confirmação de que os saques estarão disponíveis nesse horário. A suspensão foi mantida durante os procedimentos de segurança e recuperação dos sistemas.

O ataque também provocou queda nos preços das criptomoedas após sua divulgação.