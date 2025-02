Nomes clássicos estão de volta? Veja as tendências para os bebês em 2025 e os significados

Para os pais de primeira viagem, escolher o nome do bebê pode ser um momento divertido e um grande desafio. Além dos esforços da mãe e do pai para chegarem a um acordo, o casal também encara a dificuldade de decidir um nome que seja coerente com todas as fases da vida do filho.

Apesar disso, muitos casais ficam de olhos nas tendências culturais na hora de selecionar um nome ou preferem recorrer às opções mais tradicionais. Neste cenário, houve um crescimento no registro de nomes clássicos em 2024, segundo os dados mais recentes da Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais).

Muitas famílias apreciam nomes clássicos por carregarem história, culturas e significados. Alguns deles também são marcadas pela sofisticação, tanto na sonoridade, quanto no valor simbólico. Esses nomes foram populares em gerações anteriores e agora estão sendo redescobertos por pais e mães que buscam opções atemporais.

Veja a seguir nomes clássicos que voltaram a ser tendência

1. Helena

Com origem grega, Helena significa “brilhante”, “resplandecente” ou “a reluzente”.

Associado à luz e à beleza, esse nome remete a figuras históricas marcantes, como Helena de Troia. Elegante e atemporal, continua entre os nomes mais escolhidos no Brasil.

2. Cecília

De raiz latina, Cecília significa “cega” ou “aquela que vê com os olhos da alma”.

Com uma sonoridade suave e delicada, mantém sua popularidade ao longo das décadas. Além disso, Santa Cecília, padroeira da música, torna esse nome ainda mais especial.

3. Maitê

De origem francesa, Maitê carrega os significados de “amada” e “senhora soberana”.

Apesar de ser um nome clássico, possui um toque moderno e sofisticado, sendo uma escolha charmosa para a nova geração.

4. Miguel

Com origem hebraica, Miguel significa “quem é como Deus?”.

Fortemente ligado à religiosidade, é o nome de um dos arcanjos mais conhecidos. Clássico e imponente, segue entre os nomes masculinos mais amados e registrados.

5. Arthur

A origem do nome Arthur é incerta, podendo derivar do celta, com significado de “urso nobre”, ou do latim, associado a “pedra” ou “força”.

O nome também está ligado à figura lendária do Rei Arthur, conferindo-lhe um ar de bravura e nobreza.

6. Davi

De origem hebraica, Davi significa “amado” ou “predileto”.

Figura central na Bíblia, Davi foi um dos reis mais importantes de Israel. Simples e marcante, esse nome continua sendo uma escolha frequente entre as famílias.