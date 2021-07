'Super Mario 64' intacto é vendido em leilão por US$ 1,56 milhão

A desenvolvedora de games Nintendo vem se dando bem nos leilões de 2021. Após faturar mais de 2 milhões de dólares em cópias intactas de seus jogos clássicos, a empresa japonesa bateu o próprio recorde com uma versão selada do jogo Super Mario 64, vendida por 1,56 milhão de dólares neste último domingo, 11.

Lançada em 1996 para o Nintendo 64 (N64), o Super Mario 64 é o primeiro jogo da franquia a ter gráficos tridimensionais.

De acordo com dados do site Statista, o clássico é o jogo de maior sucesso do N64: foram 11 milhões de cópias vendidas até 2003, seguido de Mario Kart 64 (quase 10 milhões de cópias) e GoldenEye 007 (8 milhões).

Portanto, não é à toa que uma versão original e intacta do best seller foi vendida por um preço tão alto no leilão.

De acordo com a Heritage Auctions, casa de leilões multinacional responsável pela venda, o jogo recebeu uma avaliação de 9,8 A ++ na escala Wata, o que significa que o cartucho lacrado em sua caixa original está em condição excepcional de conservação.

Em comparação com outras vendas recentes, uma cópia em ótimo estado de Super Mario Bros arrecadou 660.000 dólares e outra do jogo Final Fantasy III, avaliada em 9.4 A+ na escala Wata, foi vendida por 96.000 dólares.

Saiba os jogos e preços de maior sucesso nos leilões: