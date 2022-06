Neymar fora do PSG? Jornal afirma que clube não conta mais com o jogador

O atacante Neymar está fora dos planos do PSG para a próxima temporada. O brasileiro tem contrato com o clube francês até 2025, porém o pai do jogador foi informado por um representante do clube da decisão. A informação foi anunciada pela rádio francesa Montecarlo e confirmada pelo "El País".

Segundo o jornal espanhol, o motivo da decisão é a "indisciplina sistemática na rotina de treinos e recuperação" de Neymar e o novo perfil de jogadores que o PSG quer ter no seu plantel. A opinião do atacante Kylian Mbappé, que renovou contrato recentemente com o clube, também pesou para a decisão. O francês é colocado como a principal estrela do projeto esportivo do time de Paris. Mbappé já negou que tenha pedido a saída do companheiro.

Essa não é a primeira vez que saída de Neymar é ventilada nas últimas semanas. Em entrevista ao jornal Marca na última terça-feira, 21, o presidente do PSG deixou em aberto o futuro do craque brasileiro. "Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas", respondeu o mandatário do time francês. Segundo a ‘RMC Sport’, Neymar teria se irritado com a exposição e já havia se colocado a exposição para uma possível transferência.

A relação do craque brasileiro com a diretoria e torcida do PSG não é das melhores. O jogador sofre com seguidas vaias da torcida e já tentou forçar a saída com clube para voltar ao Barcelona.

Para o camisa 10 sair do time francês, será necessário encontrar um clube que pague pela transferência e o alto salário de Neymar. Os cataris dono do PSG tornaram o Neymar o jogador mais caro do mundo quando contrataram por 222 milhões de euros do Barcelos em 2017.

