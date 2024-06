Netflix pode ser processada em US$ 170 milhões por causa de cinco palavras

Fiona Harvey, a mulher que afirma ser a inspiração para a personagem Martha Scott na série “Bebê Rena”, entrou com um processo por difamação contra a Netflix no valor de US$ 170 milhões na semana passada. E ela realmente pode ter um caso.

De acordo com dois advogados ouvidos pelo Business Insider, a Netflix pode ter cometido vários erros que poderiam funcionar a favor de Harvey. Talvez o maior problema para o gigante do streaming seja uma linha simples de cinco palavras que aparece na tela perto do topo do primeiro episódio da série: "Isto é uma história verídica."

O show, que virou sensação após estrear na Netflix em abril, foi criado pelo comediante escocês Richard Gadd, que também faz o papel de Donny Dunn. Dunn é baseado em Gadd, que disse que o programa retrata uma experiência da vida real em que ele foi perseguido no início de sua carreira.

Pouco depois da estreia do programa, "detetives da internet" tentaram encontrar a inspiração por trás da personagem stalker "Martha Scott".

Em uma entrevista com Piers Morgan no mês passado, Harvey admitiu que conhecia Gadd, mas negou tê-lo perseguido ou ter sido condenada por perseguição.

Na ação movida na quinta-feira, Harvey acusou a Netflix de difamação e sofrimento emocional intencional, dizendo que a empresa a deturpou e a tornou facilmente identificável, resultando em danos à reputação. O processo, que não nomeia Gadd como réu, pede mais de US$ 170 milhões em indenização.

Numa declaração fornecida ao Business Insider na sexta-feira, um porta-voz da Netflix disse: “Pretendemos defender o direito de Richard Gadd de contar a sua história”.

Os advogados que conversaram com o BI observaram que os dramas ficcionais em que uma pessoa real é retratada geralmente reconhecem que a obra não é 100% verdadeira e que aspectos foram alterados ou acrescentados.

A declaração "Esta é uma história verdadeira" é notavelmente diferente de quando uma obra afirma que é "inspirada" ou "baseada em" uma história verdadeira. Daí o mudança de situação para a Netflix,.