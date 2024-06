Por que a franquia de Power Rangers pode chegar ao fim após 30 anos no ar

Vermelho, rosa, azul, verde, amarelo, roxo ou preto: qual era seu Power Ranger preferido na infância? A produção japonesa, há mais de 30 anos no ar, marcou gerações de crianças e adolescentes em todo o mundo. Mas agora pode estar prestes a deixar de existir: a Netflix cancelou o programa nesta terça-feira, 11. A notícia foi divulgada pela TVLine.

O motivo para o cancelamento foi a baixa performance das produções mais recentes, lançadas no ano passado. "Power Rangers: Fúria Cósmica" foi assistido por 5,3 milhões de contas no mundo todo, um número abaixo do esperado.

"Power Rangers: Agora e Sempre", homenagem aos 30 anos da marca, outra produção de 2023, sequer atingiu o top 100 da plataforma no segundo semestre. A título vinha em tributo à Thuy Trang, que interpretava a Ranger Amarela, vítima de um acidente de carro em 2001, e Jason David Frank, ranger Verde e Branco, que se suicidou em novembro de 2022, vítima de depressão.

Sem o apoio da Netflix, a Hasbro Entertainment — detentora dos direitos da marca Power Rangers — parte em busca de um novo parceiro, o que pode ser mais difícil após a divulgação dos resultados das produções mais recentes. Caso não encontre, pode ser que a franquia chegue ao fim no setor audiovisual.

Nova fase do programa

O cancelamento da Netflix vem em um momento delicado para a marca. Em 2021, a Hasbro chegou a anunciar que haveria novos projetos no setor audiovisual para Power Rangers, que incluíam um novo título dedicado ao público adulto — que cresceu assistindo ao programa infantil —, e uma série para o streaming, que seria comandada por Jenny Klein ("Jéssica Jones", "The Witcher").

Power Rangers: marca bilionária

No ar desde 1993, Power Rangers já arrecadou pelo menos US$ 9 bilhões em vendas. O programa foi criado em 1993 pela Saban Brands. Em 2018, a Hasbro comprou a marca japonesa e passou a ter controle sobre os direitos de Power Rangers.

Ao longo dos anos, a série fez sucesso mundo afora, mas ficou popularmente conhecida aqui no Brasil, porque os episódios passavam, sobretudo no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, nas TV gratuitas, como Globo, Band e TV Cultura. A produção também chegou à TV por assinatura e chegou a ser exibida no Cartoon Network e na Nickelodeon.