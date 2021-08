Netflix lança nova edição do Almanaque Tudum; saiba como ganhar

A Netflix Brasil vai completar dez anos e, no aniversário, a plataforma de streaming vai distribuir uma nova edição do Almanaque Tudum. Com a promessa de ser mais interativo, o álbum — que foi sucesso de público em 2020 — terá 200.000 novas edições a ser distribuídas em todo o Brasil. As unidades são totalmente gratuitas e podem ser solicitadas no site oficial da Netflix Brasil, a partir das 00h01 desta terça-feira. A novidade também foi anunciada nas redes sociais da marca:

🎉🎉🎉🎊🧨🧨🧨POPOW🧨🧨🧨O TUDUM VOLTOU 🎉🎉🎉🎊🥳🥳🥳🎇💥💥🎆✨🎇PA BOOM✨🎆🎆🎉🎉🎆PRA CELEBRAR MEUS 10 ANOS DE BRASIL🎆🎇💥💥🎆POW FIIIIIIU 🎆🎉🎇✨🎆🥳🥳🥳🥳🎆🧨🎆✨🎇PEÇA SEU NOVO ALMANAQUE 🎆🧨🎇PÁ PÁ ✨🎇🎇✨🎆🧨🎆🧨✨ACESSE JÁ https://t.co/nIqpCzAUMu PÁÁ!! 🎇🎆💥🎇✨🎇🎆 pic.twitter.com/04UdqKYmx1 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 23, 2021

Na nova edição, há mais conteúdo interativo, contando com material inédito de filmes e séries como La Casa de Papel, O Gambito da Rainha e Sex Education, por exemplo. Quem não conseguir ter acesso ao almanaque impresso poderá acessá-lo de maneira digital a partir do dia 30 de agosto.

Mais ações para comemorar os dez anos

Essa é apenas uma das ações planejadas pela marca para comemorar uma década em solo brasileiro. Além do almanaque, o "Tudum", evento que celebra os fãs, deve acontecer neste ano mais uma vez em formato online e trazer junto com ele algumas novidades, como a Batalha Tudum de Fandoms, uma competição que deve acontecer nas redes sociais da Netflix entre páginas e fãs clubes dos filmes e séries.

Por meio de votação online pelo site do Tudum, 13 perfis de fã clubes vão disputar essa batalha para se tornarem a página oficial do título no Brasil. A vencedora ganhará o selo ce certificação da Netflix em todas as redes sociais, mentoria durante seis meses da equipe de redes sociais da Netflix Brasil e material exclusivo em primeira mão para divulgação. A votação acontece entre os dias 6 e 13 de setembro, com o grande vencedor sendo revelado no dia 14.

Além disso, a Netflix divulgou algumas curiosidades sobre o público brasileiro, para comemorar os dez anos por aqui. Algumas delas, já divulgadas, são: o fato de que os brasileiros amam uma produção nacional, já que Tudo Bem no Natal Que Vem, Bom Dia, Verônica e Cidade Invisível foram os títulos brasileiros que ficaram mais tempo no Top 10 do país; "Quero" é a palavra mais popular da década entre os fãs brasileiros; e os brasileiros têm a base de fãs mais ativa de toda a América Latina no Twitter.