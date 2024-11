Liam Payne: polícia argentina prende três pessoas como responsáveis pela morte do cantor

Três pessoas foram presas, nesta quinta-feira, 7, de terem algum envolvimento com a morte do cantor Liam Payne, disseram autoridades argentinas.

O cantor morreu há três semanas após cair de uma sacada do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. Os investigadores disseram que uma pessoa que acompanhava o artista foi acusada de abandono de pessoa seguido de morte.

De acordo com a emissora norte-americana ABC News, autoridades prenderam dois funcionários de um hotel, sob a acusação de fornecerem drogas para o cantor, além de realizarem uma invasão na casa de um amigo dele, que também foi detido.

Após a morte de Payne, um exame toxicológico revelou a presença de substâncias como cocaína, crack e outras drogas em seu organismo.

A autópsia indicou que a causa da morte do cantor britânico foi politraumatismos, acompanhados de hemorragias internas e externas.

Tragédia

O ex-vocalista do One Direction, Liam Payne, foi encontrado morto no dia 16 de outubro, no hotel Casa Sur, em Buenos Aires. O cantor tinha 31 anos.

Segundo o jornal argentino La Nación, ele faleceu após cair do terceiro andar do edifício localizado na Costa Rica 6092, bairro de Palermo.

Os agentes da Delegacia 14B foram acionados após uma chamada que relatava um "homem agressivo", possivelmente sob efeito de drogas ou álcool. A equipe médica confirmou o óbito no local.