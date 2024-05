Netflix aumenta preço das assinaturas sem aviso prévio; veja novos valores

Não está fácil ser usuário de streamings no Brasil. Depois do anúncio dos novos valores de assinatura da Disney+, foi a vez da Netflix elevar seus preços. A empresa surpreendeu os assinantes nesta quinta-feira, 23, ao aumentar os preços de todos os seus planos no Brasil, sem qualquer aviso prévio formal.

Os novos valores já estão em vigor. O plano mais afetado foi o Padrão, com maior variação de preço, com aumento de 12,5%.

Veja como ficaram os preços por modalidade:

Padrão com Anúncio: de R$ 18,90 para R$ 20,90

de R$ 18,90 para R$ 20,90 Padrão: de R$ 39,90 para R$ 44,90

de R$ 39,90 para R$ 44,90 Premium: de R$ 55,90 para R$ 59,90

Compartilhamento de senha

O preço pelo compartilhamento de senha permanece inalterado, no valor de R$ 12,90 para cada perfil. A decisão da Netflix acompanha uma tendência observada em outros serviços de streaming, como a Max e o Disney+, que também aumentaram seus preços recentemente.

Este aumento na assinatura ocorre após a última alteração feita pela empresa em outubro do ano passado, quando o plano Básico foi descontinuado.

Com o mercado de streaming cada vez mais competitivo, a tendência é que outros serviços também passem por reajustes em seus preços.