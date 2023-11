Round 6: participantes do reality ameaçam processar a Netflix por hipotermia e lesões nas gravações

A série coreana "Round 6", da Netflix, conquistou público ao redor do mundo com uma competição mortal entre centenas de pessoas por um prêmio valioso.

A companhia de streaming decidiu transformar a ficção em um jogo real com o reality "Round 6: O Desafio", que simula as provas perigosas da série com participantes reais.

Lançado nesta quarta-feira, 22, o programa americano prometeu batalhas e tensão semelhantes à produção original, mas aparentemente a dinâmica não foi nada agradável para as pessoas envolvidas.

Recentemente, dois competidores do programa processaram o estúdio, devido a incidentes ocorridos durante a produção no Reino Unido.

Segundo o advogado especializado em acidentes, Daniel Slade, seu escritório enviou notificações de queixa em nome dos concorrentes que sofreram lesões durante as filmagens.

Em comunicado, ele declarou: "Pelos relatos recebidos, parece que os limites de segurança foram ultrapassados em prol do entretenimento. As produtoras precisam assegurar que os padrões de saúde e segurança nos programas não exponham as pessoas a riscos".

De acordo com as denúncias, os episódios foram gravados em condições de frio extremo, ao longo de várias horas. Slade revelou ao jornal britânico "The Sun" que houve queixas de desmaios, hipotermia e mãos congeladas.

"Essas lesões podem ter consequências muito graves para a saúde a longo prazo. Um dos nossos clientes reclamou de receber roupas inadequadas para o clima, apesar do frio".

Um dos produtores dos estúdios Lambert, onde a série foi filmada, afirmou ao "Hollywood Reporter" que a filmagem foi "extensa e complexa", ocorrendo em um dia frio, mas garantindo que estavam "preparados e bem cuidados".