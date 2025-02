Nasce o filho de Gisele Bündchen com o lutador Joaquim Valente, diz site

Gisele Bündchen deu à luz seu terceiro filho nesta quarta-feira, 5 de fevereiro. A criança é fruto do relacionamento da modelo com Joaquim Valente, lutador e instrutor de artes marciais. A informação foi divulgada inicialmente pelo site norte-americano TMZ.

Tanto Gisele quanto o bebê estão bem, embora o sexo da criança não tenha sido divulgado. A modelo já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian Lake, de 12, fruto de seu casamento anterior com o jogador de futebol americano Tom Brady.

Carioca e instrutor de jiu-jitsu, Joaquim Valente administra a academia Valente Brothers, em Miami, junto com seus irmãos Pedro e Gui Valente. Ele pertence a uma família tradicional na arte marcial e recebeu sua faixa preta e o Diploma de Professor do Grão-Mestre Hélio Gracie em 2007. Nesse mesmo ano, mudou-se para Miami e concluiu sua graduação em criminologia pela Barry University.

Início do relacionamento

O relacionamento com Gisele começou anos atrás, já que a modelo é aluna de Joaquim. Em entrevista à Dust Magazine, ela contou que inicialmente buscou aulas para seu filho.

"Inicialmente, eu nem estava considerando isso para mim. Mas quando eu trouxe [meu filho] para a primeira aula e comecei a conversar com Joaquim, percebi que o jiu-jitsu era muito mais do que autodefesa. Parecia muito alinhado com o que acredito e busco na minha vida, e como tenho um caminho para me desenvolver e me tornar a melhor versão de mim mesma."