Vânia Nonnenmacher, mãe de Gisele Bündchen, morre aos 75 anos

A mãe da modelo Gisele Bündchen, Vânia Nonnenmacher, morreu neste domingo, 28, aos 75 anos em Porto Alegre.

Nonnenmacher estava internada no hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha, para o tratamento de um câncer.

O falecimento foi confirmado em nota compartilhada pela Previr Serviços Funerários. Segundo a empresa, o velório será realizado na segunda-feira, 29, na Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano de Porto Alegre.

Bancária aposentada, Vânia foi funcionária do Banco do Brasil. Casada com o professor universitário Valdir Bündchen, ela teve seis filhas: Gisele, Patrícia, Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.

A família era de Horizontina, no Noroeste do Rio Grande do Sul, onde nasceu a supermodelo.

Ainda não houve alguma manifestação pública da família sobre o falecimento.