Na CCXP22, Chilli Beans vendeu quase R$ 1 milhão com linha de produtos geek

A Chilli Beans, gigante especializada em óculos escuros, vendeu R$ 850 mil em produtos na CCXP22, maior evento geek do mundo, que aconteceu no início de dezembro em São Paulo.

Foram quase R$ 1 milhão de vendas durante os cinco dias de evento, incluindo a noite de ‘spoilers’ que o antecipa. É um crescimento de 10% de receita incremental em comparação com a última edição presencial, em 2019.

As linhas ‘nerd’ são ideais para o público da Comic Con brasileira, e a Chilli Beans já se dedica a esse público há algum tempo.

A marca trouxe coleções de Batman, Friends, Jurassic World, Naruto, League of Legends, Pixar, Harry Potter, Marvel e Star Wars, e fez questão de misturar produtos best-sellers com novidades preparadas especialmente para o evento.

Segundo Caito Maia, fundador da Chilli Beans, o público nerd paga 30% a mais por um produto personalizado, desde que ele saiba que é exclusivo. Os preços dos óculos e relógios em exibição na CCXP variavam entre cerca de R$ 200 e R$ 500 reais.

O executivo visitou o estande da marca no penúltimo dia do evento e foi recebido como um “rock star”: gritos de surpresa, uma fila para selfies, e câmeras profissionais rodearam Caito em segundos.

Para o CEO, a comoção – e a loucura generalizada da CCXP – é mais do que bem-vinda. “É uma alegria imensa trazer a Chilli Beans mais uma vez para o maior encontro geek do mundo, afinal, esse pilar é muito importante para a marca. Além de ser um dos que mais me empolgo com o processo de criação”, disse o CEO.

