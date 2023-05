Mulher embarca para Flórida e vai parar na Jamaica; entenda

Uma mulher embargou em um avião que acreditava ter como destino a Flórida, mas se surpreendeu ao percebeu estar na Jamaica quando a aeronave pousou.

A história aconteceu em novembro do ano passado, mas ganhou repercussão nesta sexta-feira, 12, com a entrevista da mulher a emissora americana ABC7. Beverly Ellis-Hebard mora na Filadélfia e comprou uma passagem para voar para Jacksonville, na Flórida, onde também tem residência.

No aeroporto, ela aguardava no portão de embarque de um voo da Frontier Airlines para Flórida, quando precisou ir ao banheiro. A mulher foi informada que o embarque aconteceria em 20 minutos, mas contou que, quando retornou do banheiro, o portão de embarque estava quase fechando. Com a iminência de perder o voo, uma funcionária do aeroporto pegou o seu cartão de embarque e permitiu sua entrada em uma aeronave sem conferiu as informações do seu cartão de embarque.

Surpresa durante o voo

Após algumas horas de voo, um membro da tripulação disse para a mulher, que apesar da confusão no embarque, logo ela poderia relaxar na Jamaica. Sem entender a fala do funcionário da empresa área, ela respondeu: "Eu adoraria ir para lá, mas tenho uma praia onde moro'".

Com a resposta, uma tripulante ficou preocupado e confirmou para Beverly. "'Este avião está indo para a Jamaica". Ela contou que percebeu que não era uma brincadeira.

Com a revelação, a mulher descobriu que uma mudança no portão de embarque de última hora resultou na confusão. A preocupação dos funcionários da aeronave era como ela entraria em um país diferente sem passaporte.

Final feliz e volta para Flórida

A americana contou que após pousar na Jamaica foi autorizada pelas autoridades do país a esperar o próximo vô para a Filadélfia. A Frontier Airlines, empresa responsável pelo voo de Beverly, lamentou o caso em um comunicado: "Lamentamos sinceramente que a cliente tenha embarcado no voo errado e pedimos desculpas. Fornecemos a ela um reembolso e uma compensação, bem como abordamos o assunto com o pessoal do aeroporto".

