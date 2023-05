Youtuber confessa ter provocado acidente de avião por audiência; entenda o caso

O piloto e paraquedista Trevor Jacob, de 29 anos, confessou ter derrubado intencionalmente um avião em busca de visualizações para o seu canal do YouTube e ter limpado o local do acidente.

Ele concordou em se declarar culpado por destruição e ocultação na intenção de obstruir uma investigação federal, afirma em comunicado o Departamento de Justiça dos Estados Unidos na quinta-feira. Jacob afirmou que gravou o vídeo como parte de um acordo comercial para divulgação de um produto.

Em dezembro de 2021, o youtuber fazia um voo solo na região de Santa Bárbara em uma aeronave com câmeras acopladas. Com um paraquedas e um bastão de selfie, o piloto pulou do avião quando percebeu que ele supostamente iria cair. A aeronave de pequeno porte caiu em uma floresta na região sul do estado da Califórnia 35 minutos após a decolagem.

Jacob foi até o local do acidente e removeu os destroços. Segundo o Departamento de Justiça, ele destruiu as provas mais tarde. Na época, o acidente foi informado para o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA, e o paraquedista disse que estaria com os destroços.

O vídeo da queda do avião foi publicado e viralizou. Na época, ele insinuou que a situação havia sido um acidente. Algumas pessoas que assistiram ao vídeo desconfiaram da verdadeira natureza da cena, e perceberam que o piloto já estava usando o paraquedas e não tentou pousar o avião em segurança. O vídeo acumula, até o momento, mais de 2,9 milhões de visualizações.

Ele "não pretendia chegar ao seu destino — em vez disso, tinha planejado ejetar da aeronave durante o voo e filmar a si saltando de paraquedas e seu avião à medida que a aeronave descia e colidia", afirmou o gabinete da Promotoria dos EUA do Distrito Central da Califórnia a BBC.

Youtuber pode ser preso?

Segundo a BBC, Trevor Jacob deve aparecer nos tribunais nas próximas semanas. Ele pode pegar até 20 anos de prisão. A licença de piloto dele foi revogada no ano passado após o caso ganhar repercussão.