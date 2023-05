Filho coloca à venda coleção de carros de luxo de Hebe Camargo de R$ 1 milhão

Marcelo Camargo, filho da apresentadora Hebe Camargo, anunciou em seu canal do Youtube, Café com Selinho, que vai vender a coleção de carros de luxo da mãe, que morreu em 2012.

Segundo Camargo, são cinco carros blindados da Mercedes-Benz, avaliados em R$ 1 milhão. O motivo da venda será o custo de manutenção dos veículos, que é muito alto.

"Carro é uma coisa para quem tem paixão. Eu não sou muito ligado a carro, ficar cuidando. Acho que carro tem que ter amor, se dedicar, cuidar. Então quero que fique com quem tenha amor pelos carros", disse Marcelo Camargo.

O filho da apresentadora revelou que Hebe era amante de carros de luxo. "Minha mãe adorava dirigir, ela adorava acenar no semáforo. O sonho dela era ter uma Mercedes, e demorou, não foi uma coisa que ela conseguiu de um dia para o outro", explicou.

Os carros ficaram sob responsabilidade de Marcello desde que Claudio Pessutti, sobrinho de Hebe Camargo, morreu em decorrência da covid-19.

Venda de mansão de Hebe em 2022

Em agosto do ano passado, a mansão de luxo no litoral de São Paulo foi colocada à venda por R$ 18 milhões. Hebe era conhecida por utilizar a casa em Caraguatatuba como um dos seus refúgios para aproveitar as folgas do trabalho na TV. Festas com famosos aconteciam na residência.

Com passagens por RedeTV!, Band e SBT, Hebe Camargo morreu em 29 de setembro, aos 83 anos de idade. A apresentadora sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto dormia em sua casa no bairro do Morumbi, em São Paulo. Nos últimos dois anos de vida, Hebe lutou contra um câncer.