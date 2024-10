Mostra Internacional de Cinema de SP: 10 filmes imperdíveis para ver nesta terça-feira, 22

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo segue sua programação na terça-feira, 22 de outubro, trazendo uma diversidade de filmes exibidos em várias salas de cinema da capital.

Com mais de 400 títulos de 82 países, o evento busca engajar tanto cinéfilos quanto profissionais do setor com obras de destaque, muitas delas premiadas em grandes festivais internacionais.

Diariamente, a EXAME separa uma lista de 10 filmes para assistir na Mostra de São Paulo. Mais abaixo está a programação completa do dia, que inclui nome do título, horário da sessão e local. Maiores informações sobre cada uma das produções pode ser encontrada no site oficial do evento.

10 filmes para assistir nesta terça-feira, 22, na Mostra de Cinema de SP

O Ano Novo que Nunca Veio

País de origem: Romênia, Sérvia

Horário da sessão: 13:00, Cinesystem Frei Caneca 1

Sinopse: Em 20 de dezembro de 1989, durante a revolução romena, seis pessoas aparentemente desconectadas se cruzam de maneiras inesperadas. O filme aborda os conflitos pessoais em meio às tensões políticas que culminaram na queda do regime de Nicolae Ceauşescu. Vencedor do prêmio de melhor filme da seção Horizontes do Festival de Veneza.

Pequenas Coisas Como Estas

País de origem: Irlanda, Bélgica, EUA

Horário da sessão: 13:30, Cinesystem Frei Caneca 2

Sinopse: Na véspera de Natal de 1985, Bill Furlong, um vendedor de carvão, faz uma descoberta em um convento que o leva a questionar sua cumplicidade em uma cidade dominada pela Igreja Católica. Baseado no romance de Claire Keegan. Vencedor do prêmio de melhor atuação coadjuvante para Emily Watson no Festival de Berlim.

Matriosca

País de origem: Colômbia

Horário da sessão: 14:00, Instituto Moreira Salles - Paulista

Sinopse: Ana, uma atriz perto dos 40 anos, volta para a casa de sua avó no interior, reavaliando sua relação com a maternidade e com sua mãe, que a deixou quando era pequena. Um drama íntimo que explora as complexidades familiares.

O Serviço de Entregas da Kiki

País de origem: Japão

Horário da sessão: 14:00, Cinemateca Espaço Petrobrás

Sinopse: Kiki, uma jovem bruxa, deve passar um ano sozinha em uma cidade à beira-mar para completar seu treinamento. Parte da 1ª Mostrinha e legendado.

Mamífera

País de origem: Espanha

Horário da sessão: 14:40, Reserva Cultural - Sala 1

Sinopse: Lola enfrenta uma gravidez inesperada e reflete sobre as expectativas sociais e pessoais ao longo de três dias enquanto aguarda uma consulta em uma clínica de aborto. Vencedor do prêmio especial do júri no festival SXSW.

A Grande Cidade

País de origem: Índia

Horário da sessão: 15:30, Cinemateca Sala Grande Otelo

Sinopse: Arati, uma mulher indiana, decide trabalhar para sustentar a família durante uma crise financeira. No entanto, o marido não aceita sua independência. Um clássico de Satyajit Ray, vencedor do prêmio de melhor direção no Festival de Berlim de 1964.

No Céu da Pátria nesse Instante

País de origem: Brasil

Horário da sessão: 15:45, Espaço Augusta Sala 1

Sinopse: Documentário que acompanha o período eleitoral que culminou na invasão de prédios do governo em 8 de janeiro de 2023, refletindo sobre a crise política e democrática no Brasil.

Dahomey

País de origem: Senegal, Benin, França

Horário da sessão: 20:10, Reserva Cultural - Sala 1

Sinopse: O filme acompanha o retorno de artefatos do Reino do Daomé, saqueados por tropas coloniais francesas em 1892, de volta ao Benin, explorando o impacto de sua ausência na formação do país. Vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim.

No Other Land

País de origem: Palestina, Noruega

Horário da sessão: 20:15, Espaço Augusta Sala 2

Sinopse: Basel Adra, um ativista palestino, documenta a expulsão de sua comunidade pela ocupação israelense, formando uma complexa amizade com um jornalista israelense. Vencedor de diversos prêmios de documentário em festivais internacionais.

Abril

País de origem: França, Itália, Geórgia

Horário da sessão: 21:30, Cinesystem Frei Caneca 1

Sinopse: Nina, uma obstetra que realiza abortos clandestinos, vê sua profissão ameaçada após uma investigação sobre um parto que não teve sucesso. O filme explora as dificuldades e dilemas da protagonista. Vencedor de prêmios em Veneza e San Sebastián.

Veja a programação completa da Mostra de São Paulo nesta terça-feira, 22

Ponyo – Uma Amizade que Veio do Mar Data: 22/10/2024

Horário: 11:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás O Caso dos Estrangeiros Data: 22/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6 O Ano Novo que Nunca Veio Data: 22/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1 O Navio Branco Data: 22/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3 Meu Fantástico Estranho Data: 22/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 4 UBU Data: 22/10/2024

Horário: 13:00

Local: Reserva Cultural - Sala 1 Favoriten Data: 22/10/2024

Horário: 13:30

Local: Reserva Cultural - Sala 2 A Casa das Estações Data: 22/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Sala 2 Gafanhoto Data: 22/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Anexo 4 Pequenas Coisas como Estas Data: 22/10/2024

Horário: 13:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2 Todas as Longas Noites Data: 22/10/2024

Horário: 13:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 5 Matriosca Data: 22/10/2024

Horário: 14:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista Breves Horas da Noite Data: 22/10/2024

Horário: 14:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1 O Agrônomo Data: 22/10/2024

Horário: 14:00

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo O Legado de Pandora Data: 22/10/2024

Horário: 14:00

Local: Espaço Augusta Sala 1 O Serviço de Entregas da Kiki Data: 22/10/2024

Horário: 14:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás Mamífera Data: 22/10/2024

Horário: 14:40

Local: Reserva Cultural - Sala 1 A Maioria das Pessoas Morre no Domingo Data: 22/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cine Satyros Bijou Três Dias de Pesca Data: 22/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP Marchando na Escuridão Data: 22/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinemateca - Sala Oscarito Que Deus Esteja com Eles Data: 22/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinesesc Bogangloch Data: 22/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP Fogo do Vento Data: 22/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3 Lamentavelmente ao Amanhecer Data: 22/10/2024

Horário: 15:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 4 Nada em Seu Lugar Data: 22/10/2024

Horário: 15:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 6 A Casa Data: 22/10/2024

Horário: 15:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 2 A Grande Cidade Data: 22/10/2024

Horário: 15:30

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo O que Queríamos Ser Data: 22/10/2024

Horário: 15:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 1 Super Feliz para Sempre Data: 22/10/2024

Horário: 15:45

Local: Reserva Cultural - Sala 2 No Céu da Pátria nesse Instante Data: 22/10/2024

Horário: 15:45

Local: Espaço Augusta Sala 1 Fantosmia Data: 22/10/2024

Horário: 15:45

Local: Espaço Augusta Sala 2 Sozinhos na Noite Data: 22/10/2024

Horário: 16:00

Local: Espaço Augusta Anexo 4 Balomania Data: 22/10/2024

Horário: 16:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 5 Uma Luz Negra Data: 22/10/2024

Horário: 16:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista Núpcias na Galiléia Data: 22/10/2024

Horário: 16:10

Local: Kinoplex Itaim Sala 1 Lázaro à Noite Data: 22/10/2024

Horário: 16:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 3 Um Homem em Estado... Interessante Data: 22/10/2024

Horário: 16:30

Local: Reserva Cultural - Sala 1 Horizonte Data: 22/10/2024

Horário: 16:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 6 Até que Eu Voe Data: 22/10/2024

Horário: 16:45

Local: Cine Satyros Bijou Sob o Céu Cinzento Data: 22/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP Henry Fonda para Presidente Data: 22/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cinemateca - Sala Oscarito Garota por um Dia Data: 22/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP A Prisioneira de Bordeaux Data: 22/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cinesesc Marcello Mio Data: 22/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 2 Em Nome do Sangue Data: 22/10/2024

Horário: 17:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 4 Eu, Maryam, as Crianças e as Outras 26 Pessoas Data: 22/10/2024

Horário: 17:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 1 Os Pequenos Amores Data: 22/10/2024

Horário: 17:45

Local: Reserva Cultural - Sala 2 The Surfer Data: 22/10/2024

Horário: 17:45

Local: Espaço Augusta Sala 1 Quando a Folha da Nogueira Ficar Amarela Data: 22/10/2024

Horário: 17:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 5 Afogamento Seco Data: 22/10/2024

Horário: 17:50

Local: Espaço Augusta Anexo 4 The Great Phuket Data: 22/10/2024

Horário: 18:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3 Na Barriga de um Tigre Data: 22/10/2024

Horário: 18:00

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo Não Nos Moverão Data: 22/10/2024

Horário: 18:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista Vivendo em Excesso Data: 22/10/2024

Horário: 18:30

Local: Reserva Cultural - Sala 1 Salve Maria Data: 22/10/2024

Horário: 18:35

Local: Kinoplex Itaim Sala 1 Dilli Dark Data: 22/10/2024

Horário: 18:45

Local: Cine Satyros Bijou Boong Data: 22/10/2024

Horário: 18:55

Local: Cinesystem Frei Caneca 6 A Testemunha Data: 22/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP A Filha do Meu Pai Data: 22/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP Contos de Gaza Data: 22/10/2024

Horário: 19:00

Local: Cinesystem Morumbi Sala 8 Familiar Touch Data: 22/10/2024

Horário: 19:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás Taxi Monamour Data: 22/10/2024

Horário: 19:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 2 As Pessoas do Lado Data: 22/10/2024

Horário: 19:20

Local: Cinesesc As Crianças Vermelhas Data: 22/10/2024

Horário: 19:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 4 A Arte do Caos Data: 22/10/2024

Horário: 19:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 1 A Garota Adamante Data: 22/10/2024

Horário: 19:35

Local: Espaço Augusta Anexo 4 A Redação Data: 22/10/2024

Horário: 19:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 5 Enquanto Isso na Terra Data: 22/10/2024

Horário: 19:45

Local: Reserva Cultural - Sala 2 Topo Data: 22/10/2024

Horário: 19:45

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo Os Tons Maiores Data: 22/10/2024

Horário: 19:45

Local: Espaço Augusta Sala 1 Um Daqueles Dias em que Hemme Morre Data: 22/10/2024

Horário: 20:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3 Dahomey Data: 22/10/2024

Horário: 20:10

Local: Reserva Cultural - Sala 1 No Other Land Data: 22/10/2024

Horário: 20:15

Local: Espaço Augusta Sala 2 Miniaturas Cósmicas Data: 22/10/2024

Horário: 20:20

Local: Cinemateca - Sala Oscarito September Disse Data: 22/10/2024

Horário: 20:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 6 Tempo de Ser Forte Data: 22/10/2024

Horário: 20:40

Local: Cinesystem Morumbi Sala 8 La Pampa Data: 22/10/2024

Horário: 20:45

Local: Cine Satyros Bijou I Saw the TV Glow Data: 22/10/2024

Horário: 21:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1 Enterre Seus Mortos Data: 22/10/2024

Horário: 21:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás Boa Menina Data: 22/10/2024

Horário: 21:15

Local: Cinesystem Frei Caneca 2 Ulisses Data: 22/10/2024

Horário: 21:15

Local: Cinesesc A Morte Virá Data: 22/10/2024

Horário: 21:30

Local: Espaço Augusta Anexo 4