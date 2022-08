Morreu de emoção: torcedor do Palmeiras tem infarto na disputa de pênaltis; entenda

Um integrante da torcida Mancha Verde morreu nesta quarta-feira, 10, após infartar durante a disputa de pênaltis entre Palmeiras e Atlético MG, válido pelas quartas de final da Libertadores. A equipe paulista saiu vitoriosa.

Segundo relatos de alguns torcedores, José Andrade, mais conhecido como “Zé Marco” passou mal na arquibancada, sendo socorrido por bombeiros no local. A Mancha Verde, em seu perfil do Instagram, lamentou a morte do torcedor, dizendo:

“Em sua plenitude, nos deixou fazendo o que mais gostava: torcendo pelo Palmeiras.”

O Palmeiras venceu a disputa contra o Atlético MG após empatar 0 a 0 no tempo normal. O primeiro jogo, disputado em Minas Gerais, terminou 2 a 2, fazendo com que o confronto fosse para os pênaltis.

O Palmeiras enfrenta na semifinal o vencedor do jogo entre Atlético PR e Estudiantes, que ocorre nesta quinta-feira, 11, às 21h30 no estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina.

