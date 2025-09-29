Pop

Morre Berta Loran, pioneira do humor brasileiro, aos 99 anos

Atriz nasceu na Polônia e construiu uma carreira de mais de 80 anos na TV, teatro e cinema

Berta Loran: artista morreu aos 99 anos. (Reprodução/x)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09h51.

Morreu na noite do último domingo, 28, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital Copa D'Or, onde ela estava internada, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

A atriz nasceu em 23 de março de 1926, em Varsóvia, na Polônia, e chegou ao Brasil em 1937 com a família, fugindo da perseguição nazista. Foi no Rio de Janeiro que iniciou sua trajetória artística ainda jovem, com incentivo do pai, ator e alfaiate.

Com uma carreira extensa e marcada por personagens cômicos, Berta se tornou uma referência do humor nacional. Atuou em produções da televisão brasileira, como “Escolinha do Professor Raimundo”, onde interpretou a portuguesa Manuela D’Além Mar, e na novela “Amor com Amor Se Paga”, como a empregada Frosina.

Presença constante no humor e nas novelas

A atriz também brilhou em humorísticos como “Zorra Total”, “Viva o Gordo”, “Faça Humor, Não Faça Guerra” e “Planeta dos Homens”, além de dividir cena com grandes nomes como Jô Soares. Seu talento cômico e carisma marcaram época na televisão brasileira.

No teatro, participou de peças como Boeing Boeing e Quem Vai Ficar com a Velha?. No cinema, atuou em filmes como Sinfonia Carioca e Até que a Sorte nos Separe 2. Mesmo em idade avançada, manteve sua vitalidade artística com papéis recentes em novelas como “Cama de Gato”, “Ti Ti Ti” e “Cordel Encantado”.

