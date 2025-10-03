Montanha-russa dos EUA vai quebrar seis recordes mundiais em 2026; veja vídeo

Uma montanha-russa nos Estados Unidos vai quebrar seis recordes mundiais. Prevista para ser lançada em 2026, a atração estará no Six Flags Over Texas, na cidade de Arlington, no Texas.

De acordo com o anúncio do parque, a Tormenta Rampaging Run será a primeira giga dive coaster do mundo, combinando altura extrema com queda vertical de 95 graus e múltiplas inversões inéditas.

Mark Boyer, vice-presidente e gerente do Six Flags Over Texas, afirmou que a atração será um marco para o parque, reforçando o compromisso com inovação e experiências radicais de nível mundial.

“Esta montanha-russa é uma prova do nosso compromisso em oferecer emoções de nível mundial e inovação. Mal podemos esperar para inaugurar essa atração histórica em 2026”, disse Boyer.

Recordes que serão quebrados

Confira os recordes que a Tormenta Rampaging Run vai estabelecer:

Dive coaster mais alta do mundo: 94,1 metros

Maior queda além do vertical (95°): 86,8 metros

Dive coaster mais rápida: 140 quilômetros por hora

Maior inversão Immelmann: 66,4 metros

Maior loop vertical em coaster: 54,5 metros

Dive coaster mais longa: 1.279,8 metros

Confira o vídeo oficial da atração