‘Mentirosos’: as principais diferenças da série e do livro de E. Lockhart no Prime Video

Mortes, segredos e novos conflitos familiares

A adaptação da Prime Video não economiza em drama. A morte da avó Tipper, por exemplo, ocorre na ilha e diante das filhas, intensificando disputas familiares — enquanto, no livro, ela morre meses antes, fora do local, com menor impacto emocional imediato.

Outro acréscimo inédito é a menção à irmã Rosemary, que teria morrido ainda na infância. Sua presença como mistério não resolvido adiciona camadas de tensão à trama, reforçando o clima sombrio da narrativa.

O incêndio que marca a grande virada da história também ganha nova abordagem. Na série, a revelação das mortes dos Liars é direta e visualmente impactante, com cenas fortes que contrastam com o tom mais simbólico, subjetivo e gradual do livro de E. Lockhart.

Mais diversidade, conflitos raciais e tradições inéditas

A versão televisiva atualiza o debate social presente de forma sutil na obra original. Cadence confronta abertamente o racismo do avô e discute o privilégio de classe com Gat. Outras novidades da adaptação incluem:

Lemon Hunt: tradição inventada para a série, inspirada no livro prequel Family of Liars

Festa de 4 de Julho: cena inédita que serve como gatilho emocional para as tensões entre os personagens

Relacionamentos ampliados: o romance entre Mirren e Ebon , pouco explorado no livro, ganha mais profundidade na tela

Arcos mais densos: o personagem Johnny é reimaginado como gay, com conflitos próprios e maior desenvolvimento dramático

Onde assistir “We Were Liars”

A série We Were Liars está disponível com exclusividade no Prime Video Brasil. Todos os oito episódios da primeira temporada já podem ser assistidos por assinantes da plataforma.

Para ver, basta buscar por “We Were Liars” ou “Mentirosos” no site ou app do Prime Video. Novos usuários têm acesso gratuito por 30 dias em período de teste.