Reed Hastings, co-CEO da Netflix, deixa cargo depois de 25 anos

O co-fundador da Netflix Reed Hastings vai deixar o posto de Co-CEO da gigante do streaming depois de 25 anos no cargo. O executivo será substituído por Greg Peters, atualmente COO da plataforma.

De acordo com o Business Insider, uma das principais atribuições de Peters no novo cargo é impulsionar a parte de anúncios da companhia, que aposta em um modelo mais barato para apoiar sua expansão ao longo do tempo. O executivo foi o responsável pela expansão da companhia na Ásia e por iniciativas relacionadas ao mundo dos games.