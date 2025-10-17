Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Maior youtuber do mundo, MrBeast prepara investida no setor financeiro

O influenciador fez um pedido de marca no Escritório de Patentes e Marcas dos EUA para 'MrBeast Financial'

MrBeast: influenciador pode lançar aplicativo de serviços financeiros nos EUA (Roy Rochlin/Getty Images)

MrBeast: influenciador pode lançar aplicativo de serviços financeiros nos EUA (Roy Rochlin/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14h10.

O influenciador digital MrBeast, também conhecido como Jimmy Donaldson, atualmente o YouTuber mais popular do mundo, pode estar prestes a entrar em um novo setor: o de serviços financeiros.

Segundo a revista INC, Donaldson protocolou um pedido de registro de marca para "MrBeast Financial" no Escritório de Patentes e Marcas dos EUA em 13 de outubro. O documento, em nome da Beast Holdings, controladora do influenciador, sugere que a marca poderia ser usada para um aplicativo que ofereceria uma ampla gama de serviços financeiros.

De acordo com o registro, o aplicativo poderia englobar desde serviços bancários e adiantamentos de dinheiro de curto prazo até negociação de criptomoedas, passando por seguros, consultoria e planejamento financeiro, além de educação financeira. Também há menções a serviços de banco de investimento, microcrédito, emissão de cartões de crédito e débito e programas de poupança vinculados a esses cartões.

Além do YouTube

Essa não é a primeira indicação de que o criador de conteúdo tem planos para o setor financeiro. Em março, o site Business Insider teve acesso a uma apresentação para investidores que mostrava planos para lançar um serviço chamado “Beast Financial”, com produtos como empréstimos estudantis, seguros, cartões de crédito e ferramentas de educação financeira.

Segundo o veículo, a equipe de MrBeast havia iniciado conversas com grandes fintechs para usar produtos white label — estrutura que permite operar sob a tecnologia de terceiros — enquanto buscava evitar parte das exigências regulatórias e de capital típicas do setor financeiro.

Embora ainda não haja confirmação oficial ou cronograma de lançamento, a entrada de MrBeast nesse mercado seria mais um passo de diversificação de sua marca. Além dos vídeos com prêmios milionários, o influenciador já expandiu seus negócios para diferentes áreas: barras de chocolate da marca Feastables, refeições embaladas Lunchly e a rede de fast food MrBeast Burger.

O Business Insider noticiou recentemente que ele também avalia lançar um serviço de telefonia móvel, inspirado em modelos como o da Mint Mobile, embora esse projeto não seja considerado prioridade no momento.

Acompanhe tudo sobre:YouTubeempresas-de-tecnologiaInfluenciadores

Mais de Pop

Trocar de barbeiro é traição? Homens preferem trair parceiros do que cabeleireiros, diz pesquisa

'Vale Tudo': relembre como cada personagem terminou na versão original

'Vale Tudo': quem matou Odete Roitman na primeira versão da novela? Relembre

'Vale Tudo': quem matou Odete Roitman? Veja os principais suspeitos do assassinato

Mais na Exame

Um conteúdo Esfera Brasil

Novo controle parental do ChatGPT atende exigências da LGPD, diz especialista

Brasil

Energia nuclear: Brasil precisaria de mais três novas usinas como Angra 3 até 2050

Pop

Trocar de barbeiro é traição? Homens preferem trair parceiros do que cabeleireiros, diz pesquisa

English

Brazilian banks shine on cloudy days, achieving two-digit revenue growth