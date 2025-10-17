Maior youtuber do mundo, MrBeast prepara investida no setor financeiro

O influenciador digital MrBeast, também conhecido como Jimmy Donaldson, atualmente o YouTuber mais popular do mundo, pode estar prestes a entrar em um novo setor: o de serviços financeiros.

Segundo a revista INC, Donaldson protocolou um pedido de registro de marca para "MrBeast Financial" no Escritório de Patentes e Marcas dos EUA em 13 de outubro. O documento, em nome da Beast Holdings, controladora do influenciador, sugere que a marca poderia ser usada para um aplicativo que ofereceria uma ampla gama de serviços financeiros.

De acordo com o registro, o aplicativo poderia englobar desde serviços bancários e adiantamentos de dinheiro de curto prazo até negociação de criptomoedas, passando por seguros, consultoria e planejamento financeiro, além de educação financeira. Também há menções a serviços de banco de investimento, microcrédito, emissão de cartões de crédito e débito e programas de poupança vinculados a esses cartões.

Além do YouTube

Essa não é a primeira indicação de que o criador de conteúdo tem planos para o setor financeiro. Em março, o site Business Insider teve acesso a uma apresentação para investidores que mostrava planos para lançar um serviço chamado “Beast Financial”, com produtos como empréstimos estudantis, seguros, cartões de crédito e ferramentas de educação financeira.

Segundo o veículo, a equipe de MrBeast havia iniciado conversas com grandes fintechs para usar produtos white label — estrutura que permite operar sob a tecnologia de terceiros — enquanto buscava evitar parte das exigências regulatórias e de capital típicas do setor financeiro.

Embora ainda não haja confirmação oficial ou cronograma de lançamento, a entrada de MrBeast nesse mercado seria mais um passo de diversificação de sua marca. Além dos vídeos com prêmios milionários, o influenciador já expandiu seus negócios para diferentes áreas: barras de chocolate da marca Feastables, refeições embaladas Lunchly e a rede de fast food MrBeast Burger.

O Business Insider noticiou recentemente que ele também avalia lançar um serviço de telefonia móvel, inspirado em modelos como o da Mint Mobile, embora esse projeto não seja considerado prioridade no momento.