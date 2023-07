Madonna revela como será divisão da herança bilionária após ficar entre a vida e a morte

Depois de ficar entre a vida e a morte, a cantora Madonna decidiu pensar no futuro: na última segunda-feira, 10, a artista decidiu como dividirá sua herança, avaliada em cerca de R$ 4 bilhões, entre seus seis filhos. Além disso, ela também estabeleceu regras rígidas sobre o uso póstumo de sua imagem e de seu legado.

No último mês, Madonna passou por uma internação na UTI e chegou a ser intubada. O motivo, segundo nota do empresário da artista, Guy Oseary, publicada nesta quarta-feira, 28, foi uma infecção bacteriana. Devido ao estado de saúde da cantora, a turnê "Celebration", prevista para começar no dia 15 de julho, no Canadá, foi adiada para outubro.

Divisão da herança

Visando uma separação de bens justa e longe de polêmicas, a cantora já estabeleceu que seus seis filhos — Lourdes (26 anos), Rocco (22), David (17), Mercy (16) e as gêmeas Estere e Stelle (10) — terão os mesmos direitos, iguais, sobre todas as suas músicas. A publicação do "The Sun" ainda salienta que a cantora quer ter total controle sobre a divisão de bens para evitar quaisquer conflitos entre os familiares.

A fortuna de Madonna é avaliada em US$ 850 mil, o equivalente a cerca de R$ 4 bilhões.