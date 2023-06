Luiz Schiavon, fundador da banda RPM, morre aos 64 anos

O tecladista Luiz Schiavon, fundador da banda RPM, morreu nesta quinta-feira, 15, aos 64 anos, em São Paulo. A informação da morte foi confirmada pela família nas redes sociais.

Segundo a esposa da Schiavon, ele lutava contra uma doença autoimune há quatro anos e faleceu por complicações após passar por uma cirurgia. "É com pesar que a família comunica o falecimento de Luiz Schiavon. Ele vinha lutando bravamente contra uma doença autoimune há 4 anos mas, infelizmente, ele teve complicações na última cirurgia de tratamento e não resistiu", afirma a nota divulgada.

O velório e o enterro do músico serão reservados apenas para amigos e parentes. "Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo. Portanto, a família decidiu que a cerimônia de despedida será reservada para familiares e amigos próximos e pede, encarecidamente, que os fãs e a imprensa compreendam e respeitem essa decisão", explica.

Quem é Luiz Schiavon?

Luiz Antônio Schiavon Pereira nasceu em São Paulo, em 1958. Ele se formou em arquitetura no Conservatório Mário de Andrade, em 1977 e começou a carreira musical fazendo covers de bandas de rock ainda na adolescência.

Aos 16 anos, conheceu o cantor Paulo Ricardo e fundou o RPM e outra banda, chamada Aura. Na década de 1980, fez sucesso com hits como "Rádio Pirata", "Louras Geladas", "A Cruz e a Espada" e "Olhar 43". Em 1985, a banda lançou seu primeiro álbum, "Revoluções Por Minuto", que vendeu cerca de 900 mil cópias. Depois, o grupo passou por várias crises e quatro pausas, sendo a última em 2003, até anunciar seu retorno definitivo, em 2011.



Dos três integrantes originais da banda, só Paulo Ricardo e Fernando Deluqui permanece vivo. Antes de Schiavon, o baterista Paulo Antônio morreu em 2019, aos 61 anos, vítima de pneumonia. Na formação mais atual do grupo, permanecem na banda Deluqui (guitarrista), Kiko Zara (baterista) e Dioy Pallone (vocalista). A última música lançada pela banda foi "Sem Parar", gravada em março deste ano, antes de Paulo Ricardo iniciar sua carreira solo.



Carreira na Globo

Na TV Globo, ele comandou a banda do programa "Domingão do Faustão" no período de 2004 a 2010. Além do programa semanal, também foi compositor de algumas trilhas sonoras de grandes novelas da emissora, como "Terra Nostra", "Esperança" e "O Rei do Gado".