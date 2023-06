Polícia prende produtor de TV acusado do assassinato do ator Jeff Machado

"Bruno esteve em Ipanema, no Leblon, e estava há cinco dias na comunidade com livre acesso. Ontem à noite, confirmamos que ele estava na comunidade pelo uso do wi-fi. Bruno tem um contato muito grande no meio artístico. Ele tinha o hábito de frequentar a comunidade (berço do grupo teatral Nós do Morro)", disse a delegada.

O produtor de TV, que estava foragido desde o dia 2 de junho, recebeu do ex-companheiro Rodrigo Alvim Enseki R$ 100 mil pela venda de uma casa três meses após o crime. O professor disse à polícia que a negociação do imóvel, localizado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, ocorreu em maio. A delegada disse ainda que Bruno vinha se mantendo graças a esse dinheiro.

Mais magro