Lucia Alves, atriz de 'O Cravo e a Rosa', morre aos 76 anos, no Rio

Lucia Alves morreu nesta quinta-feira, 24, após dez dias internada em estado grave na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela assessoria da atriz ao jornal O Globo. Aos 76 anos, a veterana estava em um Centro de Terapia Intensiva (CTI) intubada e sedada.

A atriz deu entrada no hospital depois de passar mal em casa, com muita falta de ar. Inicialmente, ela foi encaminhada para o Espaço no Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon. Depois foi transferida para o hospital particular.

Desde 2022, a atriz enfrentava um tratamento contra um câncer no pâncreas. Lucia retomaria a quimioterapia na terça-feira, 15, mas foi interrompida em razão da internação. Nos últimos meses, ela teve uma infecção urinária e pneumonia e, nas duas ocasiões, precisou ser levada para uma unidade hospitalar.

Lucia Alves atuou em novelas como O cravo e a rosa, Barriga de aluguel, O fim do mundo, entre outras.