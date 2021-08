Lua azul: domingo terá ‘Blue Moon’ sem mudança de cor; entenda o fenômeno

Mesmo que a cor seja a mesma de todas as noites, a lua cheia deste domingo (22) pode ser chamada de "Lua Azul" ou "Blue Moon", como também é conhecido o fenômeno astronômico.

A Lua fica realmente azul apenas em situações raríssimas, quando erupções vulcânicas ou incêndios florestais enviam uma quantidade exagerada de fumaça e poeira fina para a atmosfera, o que altera assim a tonalidade da luz refletida pela lua.

A expressão "lua azul" é usada para se referir à lua na segunda vez em que entra na fase cheia no mesmo mês. A vez mais recente que isso aconteceu foi em 31 de outubro de 2020, segundo a revista americana especializada Sky & Telescope.

Ciclista pratica mountain bike sob a "lua azul" em Roma, Itália

De acordo a mesma revista, no entanto, essa não é a definição original do termo, que teria surgido em 1930. Na verdade, a lua azul é a terceira na fase cheia de uma mesma estação do ano, caso deste domingo. A primeira lua cheia deste inverno foi em 24 de junh, a segunda em 23 de julho, e a terceira será neste domingo (22).

A mudança da definição da lua cheia azul teria ocorrido em 1946, quando o astrônomo amador e colaborador frequente do 'Sky & Telescope' James Hugh Pruett (1886–1955) interpretou incorretamente a descrição da revista. Assim surgiu a definição mais popular da "Blue Moon" associada à segunda lua cheia de um mesmo mês.

