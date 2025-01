Lollapalooza Brasil confirma transporte público 24h nos dias de festival

Faltando dois meses para o Lollapalooza Brasil 2025, o festival já anuncia soluções de transporte para facilitar a chegada e saída dos fãs com tranquilidade. Assim como na última edição, o evento contará com operação de transporte público 24 horas, garantindo mais conforto, segurança e economia.

Essa iniciativa é fruto de uma parceria entre o Lolla e a ViaMobilidade – Linhas 8 e 9, CPTM e Metrô. Além disso, a ViaMobilidade foi oficializada como parceira de Mobilidade Urbana do festival, reforçando o papel essencial do transporte público em eventos de grande porte.

Como chegar e sair do Lollapalooza?

Todas as linhas de Metrô e Trem funcionarão 24 horas durante o Lollapalooza Brasil 2025, incluindo a Estação Autódromo, que terá bilheterias abertas durante todo o evento. A Linha 9-Esmeralda será a rota oficial para o festival, oferecendo o caminho mais prático e eficiente. Até a meia-noite, o embarque e desembarque ocorrerá normalmente em todas as estações. Após esse horário, o embarque será exclusivo na Estação Autódromo, com integração e desembarque disponíveis em qualquer outra estação.

Essa iniciativa reforça o compromisso com o transporte sustentável, incentivando o uso de transporte público e contribuindo para a redução de emissões de poluentes. Estações como Pinheiros e Autódromo estarão decoradas no clima do festival, com lambe-lambes, paredes adesivadas e cenários instagramáveis. Em 2024, mais de 90 mil pessoas utilizaram o transporte público para chegar ao evento, sendo que no sábado, dia mais movimentado, 44% do público optou por trem ou metrô.

Para quem busca ainda mais conforto, estará disponível o Trem Expresso da ViaMobilidade, que conectará as estações Pinheiros e Autódromo em cerca de 30 minutos. O bilhete de ida e volta custará R$ 30,00 e estará disponível em breve no site https://passaporte.viamobilidade.com.br.

Por questões de segurança e organização, as ruas próximas ao Autódromo estarão bloqueadas para veículos não identificados, como táxis e carros de aplicativo. Além do Metrô e Trem, a operação será complementada por duas opções de ônibus, garantindo mais alternativas de transporte para o público.

Qual é a operação de transportes para o festival?

A operação de transporte para o Lollapalooza Brasil 2025 contará com três serviços especiais para facilitar o acesso ao festival: Lolla Transfer, Lolla Express e Trem Expresso.

Lolla Transfer: o transporte oficial em ônibus executivo, operado pela Squad, levará os fãs diretamente para dentro do Autódromo com conforto e segurança. As saídas serão realizadas a partir de nove locais estratégicos, incluindo Santo André, Campinas e São Bernardo. Este é o único serviço de Transfer Oficial do LollaBR.

Lolla Express: um serviço de ônibus urbano comum, com três pontos de embarque espalhados pela cidade. O desembarque será feito em frente ao portão principal do festival, oferecendo uma opção prática e segura para quem busca agilidade.

Trem Expresso: partindo exclusivamente da Estação Pinheiros, esta modalidade conecta o público diretamente ao Autódromo em apenas 30 minutos. Os ingressos devem ser adquiridos antecipadamente no site https://passaporte.viamobilidade.com.br.

Com essas opções de transporte, o festival garante uma experiência acessível e organizada para todos os fãs.

Confira os serviços de transporte público para o Autódromo de Interlagos

Trens e metrô

Ida - A linha 9 – Esmeralda é a linha oficial para chegar ao Lollapalooza Brasil.

Volta – Operação de transporte 24h - Embarque único na Estação Autódromo. Desembarque e integração 24 horas em todas as estações da ViaQuatro, ViaMobilidade, Metrô e CPTM nos dias de evento.

Trem Expresso ViaMobilidade

Ponto de embarque: Estação Pinheiros, Linha 9-Esmeralda;

Ponto de desembarque: Estação Autódromo, Linha 9-Esmeralda;

Valor: R$ 30 por dia de evento (total para ida e volta)

Em breve, compras disponíveis pelo site https://passaporte.viamobilidade.com.br.

Pontos de embarque do Lolla Transfer

Hotel Intercontinental – Alameda Santos,1123

Hotel Intercity Nações Unidas – R. Fernandes Moreira, 1371

E-Suites Congonhas – R. Henrique Fausto Lancelotti, 6333

Ibis Barra Funda – R. Eduardo Viana, 163

Intercity Anhembi – R. Marambaia, 357

Saída: 10h| 11h | 12h | 14h | 16h

Retorno: 22h | 23h | 00h30

Parque Ibirapuera - Portão 9 – R. Manoel da Nóbrega (entre R. Nabia Abdala Chohfi e Pça. Gen. Estilac Leal)

Saída: 10h| 11h | 14h | 16h

Retorno: 23h | 00h30

Ibis São Bernardo – Av. Aldino Pinotti, S/N

Ida: 10h

Volta: 00h

Ibis Campinas – Rua Henrique de Barcelos, S/N

Saída: 9h

Retorno: 00h30

Bistrol Santo André - Av. Industrial, 885

Saída: 10h

Retorno: 00h30

Lolla Express

Terminal Barra Funda (Rua Aloysio Biondis/n – Barra Funda) - Tempo de percurso: 60 minutos

Al. Casa Branca x Pça Alexandre de Gusmão - Tempo de percurso: 40 minutos

Pão de Açúcar Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha,16741 - Jardim Fonte do Morumbi) -Tempode percurso: 30 minutos

Saídas a cada 20 minutos. Partidas entre 9h00 e 20h00.

Quais são as datas do Lollapalooza 2025?

O festival acontece nos dias 28, 29 e 30 de Março, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Qual é o line-up?

Entre os principais headliners estão Olivia Rodrigo, Rüfüs Du Sol, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justin Timberlake e Tool, que lideram o line-up em uma experiência única.

Na sexta-feira, 28 de março, nomes como Jão, Jovem Dionísio, Tropkillaz e Pluma prometem misturar gerações em uma verdadeira festa musical.

prometem misturar gerações em uma verdadeira festa musical. No sábado, 29 de março, o palco será iluminado por Tate McRae, Teddy Swims, Marina Lima, Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, Zudzilla, Benson Boone e The Marías .

. No domingo, 30 de março, o festival encerra em grande estilo com artistas como Parcels, Barry Can’t Swim, Sofia Freire, Terno Rei, Clube Dezenove e as consagradas bandas Foster The People e Sepultura.

Sideshows

A partir de 26 de março, os tradicionais sideshows aquecerão os fãs, trazendo apresentações exclusivas de artistas como girl in red, Inhaler e Fontaines D.C., que celebra indicações ao Grammy 2025 nas categorias Melhor Álbum de Rock e Melhor Performance de Música Alternativa. Outras atrações incluem Parcels e JPEGMAFIA, que trazem influências contemporâneas de funk/soul e rap, oferecendo performances intimistas que refletem tendências da música global.

Esses shows paralelos serão uma oportunidade única para o público vivenciar o clima do Lollapalooza em uma experiência mais próxima e especial.