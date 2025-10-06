Live Nation sofre revés na Justiça e pode ser alvo de ação coletiva nos EUA

A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou um recurso do gigante do setor de ingressos Live Nation Entertainment em um processo antitruste movido por consumidores, representando um revés para os esforços da produtora de shows e eventos, que tentava direcionar os casos na Justiça para uma decisão por arbitragem.

O juízes mantiveram a decisão de um tribunal federal de apelações que considerou os acordos de arbitragem da Live Nation com os clientes “injustos” e, portanto, inexequíveis sob a legislação da Califórnia.

A decisão permite que os consumidores prossigam com o processo na Justiça, alegando que pagaram taxas inflacionadas por ingressos. Os clientes buscam conseguir adesão para uma ação coletiva no caso, que foi movido no tribunal distrital federal de Los Angeles e também cita como ré a subsidiária Ticketmaster da Live Nation.

Nos EUA, ações coletivas são feitas por adesão, com consumidores interessados se inscrevendo para participar do processo.