Lady Gaga celebra show histórico no Rio e desabafa nas redes: “Nunca esquecerei este momento”

A Praia de Copacabana foi tomada, na noite desde sábado, 3, por uma multidão de fãs de Lady Gaga. Segundo a prefeitura do Rio de Janeiro, foram 2,1 milhões de pessoas reunidas para assistir ao show gratuito da cantora — número ainda maior que a expectativa inicial de 1,5 milhão. Já a organização do evento estima 2,5 milhões de presentes, o que coloca o espetáculo como o maior show feito por uma artista mulher na história.

E foi justamente nas redes sociais que Gaga compartilhou seu agradecimento comovido e uma mensagem de superação, que logo se espalhou entre fãs e celebridades.

“Nada poderia me preparar para o sentimento que tive durante o show da noite passada — o orgulho e a alegria absolutos que senti cantando para o povo brasileiro. A visão da multidão me tirou o fôlego”, escreveu a cantora no Instagram.

Ela continuou exaltando o carinho dos fãs e a força cultural do país:

“Seu coração brilha tanto, sua cultura é tão vibrante e especial, espero que saibam o quanto sou grata por ter compartilhado este momento histórico com vocês.”

Além do agradecimento, a artista aproveitou para deixar uma mensagem inspiradora para quem a acompanha:

“Se você se perder, pode encontrar o caminho de volta se acreditar em si mesma e trabalhar duro. Você pode se dar dignidade ensaiando sua paixão e sua arte, se impulsionando a novos patamares — você pode se elevar mesmo que leve algum tempo.”

No fim da publicação, Gaga selou o carinho com seu bordão clássico:

“Obrigada, monstrinhos do mundo todo. Eu amo vocês. Nunca esquecerei este momento. Patas para cima, monstrinhos. Com amor, Mãe Monstro.”

Superando Madonna e entrando para a história

O número histórico superou o último recorde feminino em Copacabana, conquistado por Madonna em 2024, com 1,6 milhão de pessoas. Com isso, Gaga se tornou a cantora com o maior público do mundo.

Na lista geral de maiores shows ao ar livre, Gaga agora aparece ao lado de Rod Stewart, Jean-Michel Jarre e do brasileiro Jorge Ben Jor, que lidera com 3,5 milhões de pessoas durante o Réveillon de 1993, também em Copacabana.

Segurança de festival internacional

Para um evento dessa magnitude, o esquema de segurança foi digno de grandes festivais:

3,3 mil policiais militares e 70 viaturas ;

e ; 1,5 mil policiais civis ;

; 78 torres de observação espalhadas pela orla;

espalhadas pela orla; Drones com reconhecimento facial ;

; 18 pontos de revista e bloqueio com detectores de metal.

Onde assistir ao show completo?

O espetáculo foi gravado na íntegra pelo Multishow, TV Globo e Globoplay. Os melhores momentos estão disponíveis na Globoplay, e trechos da apresentação também podem ser vistos nas redes sociais da emissora.