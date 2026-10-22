Situação de Diniz 'trava' estreia de Seedorf no Corinthians; entenda

RESUMO ＋ A estreia de Clarence Seedorf como técnico do clube Corinthians contra o Vasco, no sábado, 24, depende da rescisão de Fernando Diniz e do registro do holandês no BID da CBF. O prazo prático termina nesta sexta-feira, 23, às 18h59. O Corinthians também precisa apresentar documentos para regularizar Seedorf e obter o visto de trabalho.

A estreia de Clarence Seedorf como técnico do Corinthians depende da resolução de pendências contratuais e burocráticas. O clube ainda não concluiu a rescisão de Fernando Diniz, demitido em 7 de outubro, após a derrota para o Internacional, e precisa formalizar o desligamento antes de registrar o substituto no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A diretoria tenta resolver a situação nesta quinta-feira, 22, mas ainda não há acordo com Diniz. Segundo informações divulgadas pela Gazeta Esportiva em setembro, a multa rescisória do antigo treinador estava estimada em cerca de R$ 5 milhões.

Além disso, o Corinthians precisa reunir documentos para regularizar Seedorf, incluindo registros relacionados ao Suriname e aos Emirados Árabes Unidos, necessários aos procedimentos de obtenção do visto de trabalho e que precisam ser apresentados antes da conclusão do registro profissional. A diretoria trabalha para resolver as exigências dentro do prazo, mas a estreia ainda depende da finalização de todas as etapas.

Seedorf pode estrear contra o Vasco?

O prazo prático para concluir o registro é esta sexta-feira, 23, já que o BID funciona em dias úteis, com atualização até as 18h59. Caso as pendências não sejam resolvidas, o holandês ficará impedido de comandar o Corinthians contra o Vasco, no sábado, 24, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado até o fim de 2027, Seedorf já acompanhou o empate com o Vitória, mas assistiu à partida das arquibancadas, sem dirigir a equipe à beira do gramado.

O Corinthians ocupa atualmente a 16ª colocação do Brasileirão, com 33 pontos, e vive momento delicado na competição, com uma sequência de nove jogos sem vencer. A diretoria tenta concluir os procedimentos o quanto antes para que o novo treinador possa comandar a equipe alvinegra diretamente da beira do gramado diante dos cariocas.