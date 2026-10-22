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'A Fazenda 18': Catherine ou Tina? Enquete aponta quem será a mais votada e quem vai sair

Quinta Roça da temporada será decidida nesta quinta-feira, 22, com Catherine, Gabriel e Tina na disputa pela permanência no programa

'A Fazenda 18': reality da Record define nesta quinta-feira quem continuará na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões (Reprodução / Record TV)

'A Fazenda 18': reality da Record define nesta quinta-feira quem continuará na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões (Reprodução / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 13h22.

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A "Fazenda 18" chegou à quinta Roça da edição. Nesta quinta-feira, 22, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar R$ 2 milhões. Estão no páreo Catherine, Gabriel e Tina Calamba.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Até as 12h00, já foram apurados 422.986 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Catherine está sendo eliminada, com 15,90% dos votos.

Tina aparece em primeiro lugar, com 59,01%, e Gabriel em segundo, com 25,09%.

Resultados

  • Sites (voto da torcida): Catherine 20,01% x Gabriel 27,05% x Tina 52,94%
  • YouTube: Catherine 13,65% x Gabriel 25,87% x Tina 60,48%
  • Twitter: Catherine 17,75% x Gabriel 19,50% x Tina 62,75%
  • Instagram: Catherine 18,10% x Gabriel 20,10% x Tina 61,80%
  • Dados consolidados (site, Twitter, YouTube e Instagram): Catherine 15,90% x Gabriel 25,09% x Tina 59,01%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferentemente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.

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