Jogos de futebol hoje, terça-feira, 19; onde assistir ao vivo e horários

Clássicos na Inglaterra e Itália, semifinal na Alemanha e jogos da Copa do Brasil marcam esta terça-feira de futebol.

Na caça ao líder, Liverpool recebe o Manchester United que luta para se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Na Itália, Inter e Milan fazem o grande clássico do país pela semifinal da Copa da Itália.

No Brasil, jogos da terceira fase da Copa do Brasil com Fluminense, Cruzeiro, América-MG e Bahia em campo são destaques.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, 19

Campeonato Inglês

16h - Liverpool x Manchester United - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

14h - Mallorca x Alavés - Star+

16h - Betis x Elche - ESPN 3 e Star+

16h30 - Villarreal x Valencia - Star+

Copa da Alemanha

15h45 - Hamburgo x Freiburg - ESPN 2 e Star+

Copa da Itália

16h- Internazionale x Milan - ESPN 4 e Star+

Copa do Brasil

19h - CSA x América-MG - SporTV e Premiere

19h30 - Bahia x Azuriz - Amazon Prime

21h30 - Remo x Cruzeiro - Amazon Prime

21h30 - Fluminense x Vila Nova - SporTV e Premiere

