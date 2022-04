Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 20; onde assistir ao vivo e horários

A rodada do meio de semana está repleta de partidas interessantes. Entre os destaques do futebol nesta quarta-feira, estão um clássico inglês, o PSG com chance de ser campeão francês com cinco rodadas de antecedência, jogos da terceira fase da Copa do Brasil e um jogão adiantado da 4ª rodada do Brasileirão.

No Brasil, alguns clubes que estão na Libertadores, como Corinthians e Atlético-MG fazem a estreia na Copa do Brasil. Falando em Copa, as Itália e Alemanha estão em fase decisiva. As partidas de hoje irão definir os finalistas. Na Inglaterra, Chelsea e Arsenal fazem clássico londrino.

Flamengo e Palmeiras se reencontram pela primeira vez desde a final da Libertadores. Em partida adiantada, válida pela quarta rodada do Brasileirão, dois candidatos ao título prometem um jogão.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira, 20

Campeonato Inglês

15h45 - Chelsea x Arsenal - Star+

15h45 - Everton x Leicester City - Star+

15h45 - Newcastle x Crystal Palace - Star+

16h - Manchester City x Brighton - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

14h - Atlético de Madrid x Granada - ESPN 4 e Star+

15h - Celta x Getafe - Star+

16h30 - Osasuna x Real Madrid - Star+

Campeonato Francês

14h - Bordeuax x Saint-Étienne - Star+

14h - Lorient x Metz - Star+

14h - Monaco x Nice - Star+

14h - Reims x Lille - Star+

14h - Troyes x Clermont Foot - Star+

16h - Angers x PSG - ESPN 4 e Star+

16h- Brest x Lyon - Star+

16h - Lens x Montpellier - Star+

16h - Olympique x Nantes - Star+

16h - Starsbourg x Rennes - Star+

Copa da Alemanha

15h45 - RB Leipzig x Union Berlin - ESPN 3 e Star +

Copa da Itália

16h - Juventus x Fiorentina x ESPN 2 e Star+

Brasileirão

19h30 - Flamengo x Palmeiras - Premiere

Copa do Brasil

19h - Goiás x Red Bull Bragantino - SporTV e Premiere

19h - Fortaleza x Vitória - SporTV e Premiere

19h - Atlético-MG x Brasiliense - SporTV e Premiere

19h - Tocantinópolis x Athletico-PR - Premiere

19h30 - Coritiba x Santos - Amazon Prime

19h30 - Juventude x São Paulo - Amazon Prime

21h30 - Portuguesa-RJ x Corinthians - TV Globo, SporTV e Premiere

21h30 - Ceilândia x Botafogo - TV Globo, SporTV e Premiere

21h30 - Tombense-MG x Ceará - Premiere

