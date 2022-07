Jogos de futebol hoje, terça-feira, 19; onde assistir ao vivo e horários

Abertura da 18ª rodada do Brasileirão Série A, jogos da Série B e amistosos internacionais são destaques da terça-feira de futebol.

A última rodada do primeiro turno na Série B é um dos destaques do dia. Após derrota no final de semana, o Vasco volta a campo contra o Ituano para reencontrar o caminho da vitória. Caso saia derrotado, o time carioca pode ser ultrapassado e deixar a vice liderança do campeonato.

O Grêmio vem de duas vitórias e quer seguir embalado para se firmar ainda mais no G4. O time gaúcho enfrenta o Brusque fora de casa.

Na Série A, o Ceará recebe o Avaí. Os dois times vem de boa vitória contra clubes paulistas. Com a mesma pontuação, a vitória para um dos dois é importante para seguir longe da zona de rebaixamento e próximo das primeiras posições.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

21h30 - Ceará x Avaí - Premiere

Brasileirão Série B

19h - Brusque x Grêmio - Premiere

- Premiere 19h - Tombense-MG x Criciúma - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 19h - Bahia x CRB - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 19h - Londrina x Sampaio Corrêa - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 21h30 - Vasco x Ituano - Premiere

Amistoso pré-temporada

13h30 - RB Salzburg x Ajax - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 16h - Roma x Sporting - ESPN e Star+

