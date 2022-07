Jogos de futebol hoje, sábado, 2; onde assistir ao vivo e horários

Inicio da 15ª rodada do Brasileirão Série A com líder em campo e jogos da Série B são destaques do sábado de futebol.

Corinthians e Fluminense abrem a rodada em partida no Maracanã. Cheio de desfalques, o Corinthians deve ir a campo com garotos, uma vez que terá decisão das oitavas da Libertadores no meio da semana. Já o Fluminense deve jogar com o que tem de melhor. O tricolor carioca vem de duas vitórias e pode colar no G4 caso conquiste os três pontos.

Absoluto no Brasileirão, o Palmeiras encara o Athletico-PR em casa. Para seguir isolado na ponta, o verdão precisa vencer. O time paranaense vem em uma boa sequência e quer surpreender o líder para seguir no G4.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

16h30 - Fluminense x Corinthians - Premiere

16h30 - Juventude x Atlético-MG - Premiere

19h - Ceará x Internacional - Premiere

19h - Santos x Flamengo - Premiere

21h - Palmeiras x Athletico-PR - SporTV

Brasileirão Série B

11h - Londrina x CSA - SporTV e Premiere

16h - Ituano x Criciúma - SporTV e Premiere

18h30 - Náutico x Novorizontino - SporTV e Premiere

19h - CRB x Guarani - Premiere

Brasileirão Série C

15h - Floresta-CE x Altos-PI - NSports

17h - Manaus x Ferroviário - TV Band, DAZN e TikTok

18h - Confiança x Volta Redonda - NSports

19h - Vitória x Figueirense - DAZN

Brasileirão Série D

15h - Portuguesa-RJ x Pérolas Negras - InStat.TV

15h30 - Juventude-MA x Moto Club - InStat.TV

15h30 - Brasiliense x Ação-MT - InStat.TV

16h - Fluminense-PI x Castanhal - InStat.TV

16h - Bahia de Feira x Caldense-MG - InStat.TV

16h - Real Noroeste-ES x Ferroviária - InStat.TV

16h - Inter de Limeira x Nova Venécia - InStat.TV

16h - São Bernardo x Santo André - InStat.TV

16h - Paraná x Nova Iguaçu - InStat.TV

16h30 - Porto Velho x São Raimundo - InStat.TV

17h30 - Puxo Alegre x URT - InStat.TV

18h - São Raimundo-RR x Náutico-RR - InStat.TV

19h - CSE x Lagarto-SE - InStat.TV

Onde assistir ao vivo o jogo Juventude x Atlético-MG

O jogo deste sábado às 16h30 entre Juventude x Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Ceará x Internacional

O jogo deste sábado às 19h entre Ceará x Internacional terá transmissão ao vivo no Premiere.

Londrina x CSA: Onde assistir ao vivo o jogo

O jogo deste sábado às 11h entre Londrina x CSA terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Ituano x Criciúma

O jogo deste sábado às 16h entre Ituano x Criciúma terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Onde assistir ao vivo Náutico x Novorizontino

O jogo deste sábado às 18h30 entre Náutico x Novorizontino terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo CRB x Guarani

O jogo deste sábado às 19h entre CRB x Guarani terá transmissão ao vivo no Premiere.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

Premiere

11h - Londrina x CSA - Brasileirão Série B

16h - Ituano x Criciúma - Brasileirão Série B

16h30 - Fluminense x Corinthians - Brasileirão Série A

16h30 - Juventude x Atlético-MG - Brasileirão Série A

18h30 - Náutico x Novorizontino - Brasileirão Série B

19h - Ceará x Internacional - Brasileirão Série A

19h - Santos x Flamengo - Brasileirão Série A

19h - CRB x Guarani - Brasileirão Série B

SporTV

11h - Londrina x CSA - Brasileirão Série B

16h - Ituano x Criciúma - Brasileirão Série B

18h30 - Náutico x Novorizontino - Brasileirão Série B

21h - Palmeiras x Athletico-PR - Brasileirão Série A

Band

17h - Manaus x Ferroviário - Brasileirão Série C

LEIA TAMBÉM:

Quando será lançado o álbum da Copa 2022: veja qual a previsão e quanto vai custar

Copa do Mundo: saiba quanto custa ver os jogos do Brasil no Catar

Neymar fora do PSG? Jornal afirma que clube não conta mais com o jogador